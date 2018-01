Nytårsaften blev brandvæsnet beskudt med fyrværkeri 20 gange. Bomberør blev kastet mod biler, og raketter blev smidt mod både biler og mandskab.

Det har fået Beredskabsforbundet, Danske Beredskaber og Falck til at sende et åbent brev til forsvarsministeren, justitsministeren og socialministreret, samt politikere i tre forskellige folketingsudvalg.

I brevet beder de om hjælp til at tackle problemet.

»Det er en alvorlig situation. Både fordi det udsætter vores brandfolk for fare, og fordi det også potentielt udsætter brand- og redningsindsatser, da et område måske forinden vores indsats skal sikres af politiet. Vi har derfor et meget stort ønske om, at der kan gøres noget for at reducere og helst helt eliminere dette problem,« skriver de tre aktører.

Brandvæsnet vurderer, at det primært er unge, som udførte angrebene nytårsaften.

Og i brevet påpeger de, at en løsning også kan være, at man løfter i flok ved at involvere andre parter som forældregrupper, lokale sociale myndigheder, boligforeninger, politiet og frivillige foreninger.

Et andet løsningsforslag, der nævnes i brevet, er yderligere finansiering til et forsøgsprojekt kaldet "Brandkadetter i Danmark".

Her har beredskabet hentet udvalgte unge ind, der fik en tilknytning til beredskabet og blev udannet inden for brandslukning.

»Det oprindelige sigte med at tilknytte unge til beredskaberne var et forsøg på at imødegå stigende problemer med stenkast og lignende, når beredskaberne skulle indsættes i visse særligt belastede boligområder. Tanken var at få skabt kontakt og tilknytning til nogle af de unge mennesker i disse områder, således de kunne optræde som beredskabets ”ambassadører” på stedet,« skriver aktørerne i brevet.

Men finansieringen til projektet er kun gældende i perioden 2014 til 2018. Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber, fortæller til DR, at det er vigtigt, at projektet fortsætter, da det kan være en af måderne at undgå angreb som det nytårsaften.

I brevet gør de tre aktører opmærksomme på, at de står klar til at afsætte ressourcer for at komme problemet til livs.

»Vi stiller os meget gerne til rådighed med arbejdskraft, viden og ressourcer til at støtte op om de tiltag, der kan være med til at skabe sikkerhed for vores mandskab og dermed gode arbejdsmuligheder og en sikker, hurtig indsats - til glæde for alle. I det omfang, vi har mulighed for det, har vi allerede i dag overvejelser om at fortsætte arbejdet med at inddrage unge og være proaktive,« lyder det i brevet.

Ifølge en rundringning til de 24 beredskabsenheder foretaget af Danske Beredskaber var der flest angreb i hovedstaden og Østjylland. Begge steder var der syv tilfælde, hvor beredskaber blev beskudt.

»Vi ved, at det har fundet sted tidligere også, men i år har det haft sådan et omfang, at folk derude er vendt tilbage og har sagt, at det har været særligt voldsomt, sagde Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber, til Ritzau efter angrebene.