Skib stødte på grund i Roskilde Fjord - 130 gæster evakueret

De 130 gæster, som var om bord på det grundstødte passagerskib "Sagafjord", er lørdag aften alle kommet sikkert i land, efter at de blev evakueret. Skibet stødte på grund i Roskilde Fjord lørdag eftermiddag.

Evakueringen er foregået sikkert, og ingen er kommet til skade, fortæller Michael Horn, der er vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter.

- Skibet står stadig på grund. Det skal trækkes fri i aften, siger Michael Horn kort efter klokken 21.

- Vi har givet dem lov til at komme fri af grunden, så de kan sejle ind til havnen i Roskilde. Så skal vi lave en dykkerundersøgelse, som endeligt kan fastslå, at skibet ikke har taget skade, før skibet må sejle videre.

- Det er et område med lavt vand, og det er lykkedes skibet at ramme bunden. De 130 mennesker har det alle godt, fortæller han.

Skibet gik på grund halvanden kilometer fra Veddelev Havn. Det har ikke taget vand ind, så der har ikke været frygt for, at det vil kæntre.

Dykkere skal undersøge skibet for at sikre, at der ikke er sket nogen skader. Herefter kan passagerskibet - om alt går vel - blive frigivet til videre sejlads, fortæller vagtholdslederen.

To mindre både fra Østsjællands Beredskab, en gummibåd fra Dansk Søredningsselskab og passagerskibet "Svanen" har hjulpet til med at evakuere de 130 gæster.

Forsvarets Operationscenter blev orienteret om, at "Sagafjord" var gået på grund klokken 15.42 lørdag eftermiddag.

- Vi kender fortsat ikke til årsagen til, at skibet er stødt på grund, siger Michael Horn.

Under evakueringen blev passagererne sat af i Veddelev Havn. Der har ikke været nogen miljømæssig risiko, da det ikke ser ud til, at skibets tanke er blevet beskadiget, fortæller vagtholdslederen.

"Sagafjord" er et skib fra 1950'erne, som bliver brugt som flydende restaurant, hvor der kan holdes fest og middage.