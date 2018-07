Danske brandmænd laver ”standsningslinje” i Sverige

I Sverige kæmpes der i øjeblikket en hård kamp mod et hav af næsten uslukkelige skovbrande.

Det har fået Beredskabsstyrelsen i Danmark til at sende tre hold brandmænd afsted til Sverige for at hjælpe med slukningsarbejdet i de svenske skove. Et hold blev sendt afsted torsdag sammen med slukningsudstyr og tre brandslukningskøretøjer, mens to nye hold drager mod Sverige på søndag, hvoraf det ene af holdene skal afløse det første hold.

Svensk politi efterforsker 15 brande som påsat

Lars Schou, operativ chef ved Beredskabsstyrelsen, forestår koordineringsarbejdet for de udsendte brandmænd. Han forklarer, at selv om skovbrandene er massive i Sverige, er de danske brandmænd ikke umiddelbart i fare, når de udfører slukningsarbejdet.

»Arbejdet kan sammenlignes med slukningen af naturbrande i Danmark. De er ikke oppe på stejle skråninger med meget høje fyrretræer. Slukningsarbejdet foregår i et mere busket-område,« siger den operative chef.

Brandmændene er blevet indlogeret på et lokalt vandrehjem, mens de arbejder i døgndrift i to hold, der skiftes til at sove. Foto: Beredskabsstyrelsen

Danskerne nuværende opgave er agere vagtværn ved en vej, hvor de skal sørge for, at branden ikke kommer over på den anden side. Helt konkret har brandmændene lavet en såkaldt ”standsningslinje”, der betyder, at de har arbejdet på at gøre hele det givne område vådt. Lørdag er de dog også begyndt at gå ind i området og bekæmpe selve ilden, lyder det fra Lars Schou.

Brandmændene er blevet indlogeret på et lokalt vandrehjem, mens de arbejder i døgndrift i to hold, der skiftes til at sove. Måltiderne består af medbragte feltrationer, og den eneste assistance, de har ønsket fra de svenske myndigheder, er et mobilt toilet.

»Vi satser altid på at være så selvforsynende som overhovedet muligt, så vi ikke lægger de lokale myndigheder til last,« siger Lars Schou.

Selv om de udsendte brandmænd betegnes som frivillige, får de dog løn for deres indsats i Sverige. Dette skyldes bl.a. arbejdsgiver-ansvar og forsikringer.

Hele den danske indsats bliver også betalt af Beredskabsstyrelsen, og den har ikke tænkt sig at kræve betaling for assistancen fra det i øjeblikket hårdt prøvede Sverige, vurderer Lars Schou.

»Når vi assisterer vores nabolande, tager vi som udgangspunkt ingen penge for det. Vi har en fællesforståelse nabolandene imellem, at vi hjælper hinanden,« siger han.

Hvis nogen frygter, at den danske indsats i Sverige vil komme til at påvirke indsatsen over for et stadig stigende antal natur- og markbrænde i Danmark, er der ingen grund til bekymring, lover den operative chef.

»Vi har gjort alt for at undgå, at denne indsats påvirker beredskabet i Danmark,« siger Lars Schou, der desuden forklarer, at alle køretøjer fra brandstationer, der er sendt til Sverige, er blevet erstattet andetstedsfra. Bl.a. fra Beredskabsstyrelsens skole i Tinglev, der har ferielukket.

De danske brandmænd hjælper med slukningen i kommunen Ljusdal ca. 350 km nord for Stockholm i området Gävleborg Län. Foto: Beredskabsstyrelsen

De danske brandmænd hjælper med slukningen i kommunen Ljusdal ca. 350 km. nord for Stockholm i området Gävleborg Län. Her hersker en af de værste brænde, da flammerne har spredt sig særligt hurtigt i området, fordi vinden har været tiltagende, og dermed besværliggjort slukningsarbejdet. Det har bl.a. betydet, at ca. otte bygninger er gået tabt i skovbranden, mens flere beboere i området er blevet evakueret.

I øjeblikket hærger der omkring 68 skovbrande i Sverige. De spreder sig på mere end 20.000 hektar eller 200 kvadratkilometer, hvor de største brande er i Gävleborg, Jämtland og Dalarna. Desuden vurderes fire af skovbrandene til at være så voldsomme, at de ikke kan slukkes.

Mulig styrtregn og lyn er godt og ondt for svensk slukning

Beredskabsstyrelsen har sendt brandslukningsassistance af sted til Sverige efter en anmodning fra de svenske myndigheder.

Danskerne er dog ikke alene om at hjælpe med det krævende slukningsarbejde, da Sverige også har bedt EU om assistance. Det har bl.a. medført, at lande som Frankrig, Italien, Tyskland og Litauen også assisterer det svenske beredskab.

I øjeblikket kæmper 27 danske brandmænd mod brandene i de svenske skove, hvor 18 af dem snart bliver afløst af 51 brandmænd, der sendes afsted søndag.