Spejderledere langer hårdt ud efter byggeregler: »Et benspænd for kreativiteten«

Siden sommeren 2016 har det været nødvendigt for spejderne - ligesom andre foreninger og virksomheder - at søge om byggetilladelse hos kommunen, hvis de ønsker at slå pløkker i jorden og rejse et telt over 50 kvm.

Folketinget skærpede reglerne, efter et cirkustelt i Kalundborg år forinden kollapsede og førte til flere personskader.

Men ikke desto mindre mener danske spejderledere, at byggereglerne begrænser deres mulighed for at opføre telte, udkigstårne eller konstruktioner af rafter, da disse også kræver byggetilladelse.

Sådan er reglerne Telte og andre transportable konstruktioner, der enten har et areal på over 50 kvm., har plads til over 150 personer eller er i flere etager, skal godkendes af kommunen. Det kan enten ske ved at investere i et telt, der i forvejen er typegodkendt. Ellers skal man have byggetilladelse. En ansøgning skal falde senest 30 dage inden første spadestik. Det såkaldte mastesejl kan ikke købes i hele typegodkendte sæt, hævder spejderne. Konstruktioner af rafter er omfattet byggereglerne, hvis de placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade. Kilde: Bygningsreglementet

»Ministeriet er inde og pille ved noget her. Vi skal fremover være ude i ualmindelig god tid og søge om tilladelse. Også til helt små byggerier,« siger centerchef for FDF-spejderne, Peter Jeppesen.

Den udmelding bakkes op af centerleder hos KFUM-spejderne i Danmark, Karsten Mulvad.



Han forklarer til Ekstra Bladet, at det ofte kræver mange ressourcer, når spejderne på vanlig vis ønsker at bygge større konstruktioner.

Ifølge ham skal spejderne i forbindelse med byggeansøgningen til kommunen bl.a. levere oplysninger om, hvad en pløk maksimalt kan holde til, eller hvor stor belastningen kan være på tovværket.

Efter de gældende byggeregler kan spejderne ikke opføre deres såkaldte mastesejl, der på mange måde minder om et cirkustelt, hvis dets areal er større end 50 kvm.

Ligesom også spejdernes særlige konstruktioner af rafter, der rager mere end fem meter op i luften, skal godkendes af myndighederne, ifølge Ekstra Bladet.

Karsten Mulvad mener, det er for bureaukratisk og samtidig gør, at klassisk spejderarbejde ikke længere kan udføres på samme måde som tidligere.

Også hos Dansk Ungdoms Fællesråd, der varetager interesserne for cirka 70 landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer, får byggereglerne et par hårde ord med på vejen.

»Det er fuldstændig vanvittigt. Det er et benspænd for kreativiteten, der også er i spejderbevægelsen. Giv nu spejderne tilliden tilbage,« siger generalsekretær Morten Jørgensen.

Derfor opfordrer spejderbevægelsen at hæve bagatelgrænsen til 150 kvm. eller indrette byggereglerne således, at det kun kræver en særlig tilladelse, hvis et telt skal opstilles i mere end to uger, og personbelastningen er over 150 personer.



Endeligt foreslås det, at der indføres en generel undtagelse for spejderlejre.