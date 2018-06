Fem gode råd: Sådan holder du en brandsikker sankthans, hvis kommunen tillader det

Sankthansaften bliver i år en noget anderledes affære for de fleste danskere.

Afbrændingsforbud i 52 ud af landets 98 kommuner betyder nemlig, at det ikke bliver tilladt at tænde op i det velkendte sankthansbål lørdag.

Fakta: Her er det forbudt at tænde bål

I de øvrige kommuner, hvor forbuddet er blevet ophævet, kan man dog godt finde tændstikkerne frem og fyre op i de traditionsrige bål.

Men man bør være særligt varsom i år, da naturen efter en lang periode med tørke fortsat er knastør.

»Der skal en hel del regn til, før vi er tilbage på et mere normalt niveau. Jeg kan derfor kun anbefale, at man i år er ekstra forsigtig, når man tænder bålet sankthansaften, hvis man altså overhovedet må brænde af,« siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen, til styrelsens hjemmeside og tilføjer:

»I bund og grund gælder det om at bruge sin sunde fornuft: Sørg for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde, tag hensyn til dine naboer og omgivelser og vær opmærksom på vindforholdene.«

Det er kommunerne, der udsteder afbrændingsforbud.

Hvis du er i tvivl om, om du må tænde bål i anledningen af sankthans, er det derfor hos din kommune eller det kommunale brandvæsen, at du skal søge information.

Der kan desuden lokalt være forskel på, hvad afbrændingsforbuddet omfatter. Du kan se en liste over gældende afbrændingsforbud på landsplan her.

Morgenregn redder ikke sankthansbål

Bor du i en af de kommuner, hvor det er i orden at tænde op for sankthansbålet og sende en heks mod Bloksbjerg, så gør du klogt i at følge disse fem gode råd fra Beredskabsstyrelsen: