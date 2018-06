Forbrugerrådet: Fjern skumlegetøj fra børneværelserne

Hvis man de populære squishies liggende hjemme på børneværelserne, så bør man straks kassere dem.

Sådan lyder opfordringen fra projektleder i Forbrugerrådet Tænk Christel S. Kirkeby.

- Hvis man har nogle squishies derhjemme, så bør man skaffe sig af med dem. Der er ingen grund til at holde ved dem, når Miljøstyrelsen har fundet en risiko ved at bruge dem, siger hun.

Fakta: Populært skumlegetøj kan skade forplantningsevnen

En test fra Miljøstyrelsen viser, at 12 ud af 12 testede produkter indeholdt alt for meget skadelig kemi.

Alle 12 produkter afgav skadelige stoffer i så høje koncentrationer, at det kan medføre en risiko, hvis børn leger med dem i længere tid.

Da produkterne indeholder for mange skadelige kemikalier, er de ulovlige at sælge i Danmark og resten af EU.

Derfor bør man kræve pengene tilbage, der hvor man har købt dem, lyder rådet fra Forbrugerrådet Tænk.

- Hvis der er tale om en af de 12 varianter, der er testet, vil jeg råde til, at man går hen i butikken, hvor de er købt og beder om at få pengene tilbage, siger Christel Kirkeby.

Det er som udgangspunkt producentens ansvar at sikre, at produkterne overholder alle krav. Og her har producenten svigtet sit ansvar, mener Christel Kirkeby.

- Det er rigtig godt, Miljøstyrelsen har lavet en undersøgelse, men det er også vigtigt, at der følges op på det. Både i forhold til squishies og i forhold til, at virksomhederne får styr på kemien, siger hun.

- Vi så gerne, at myndighederne fik flere penge til kontrol, men der skal i den grad også strammes op blandt producenter og importører, lyder det fra projektlederen.

De 12 produkter, der er testet, vil blive fjernet fra markedet, og myndighederne vil vurdere, om der er grundlag for en politianmeldelse.

Top-Toy, der har BR og Toys'r'Us i Danmark, har meddelt, at man stopper med at sælge alle squishies i alle koncernens butikker i Norden.

Også Salling Group, der ejer Føtex, Bilka og Netto, stopper salg af det indtil nu meget populære skumlegetøj.