Kystdirektoratet om ulovlig frihavn: »Hvis man kan placere en båd, så kan man også fjerne den igen«

Ved Frederiks Bastion bag ved Christiania ligger frihavnen "Fredens Havn". Havnen har været der i godt 11 år, selvom den ikke må. Kystdirektoratet besluttede nemlig i 2015, at havnen var ulovlig og gav derfor en frist til oktober 2016, hvor den skulle være fjernet.

Vi har nogle forskellige muligheder her fra, men vores holdning er, at hvis man kan placere en båd, så kan man også godt fjerne den igen. Hans Erik Cutoi-Toft, områdechef for kystzoneforvaltning, Kystdirektoratet. Vi har nogle forskellige muligheder her fra, men vores holdning er, at hvis man kan placere en båd, så kan man også godt fjerne den igen.

Hos Kystdirektoratet har man dog, som der ser ud lige nu, ikke tænkt sig at gøre yderligere for at fjerne frihavnen. Det siger Hans Erik Cutoi-Toft, der er områdechef for kystzoneforvaltning. Kystdirektoratet mener, at "Fredens Havn" selv skal rydde op.

»Vi har nogle forskellige muligheder her fra, men vores holdning er, at hvis man kan placere en båd, så kan man også godt fjerne den igen. Så vi ser, at det er mest hensigtsmæssigt, at de, der laver noget ulovligt, også rydder op efter sig selv,« siger han.



Beboerne i frihavnen har dog ikke tænkt sig at fjerne frihavnen, og mener at de er i deres gode ret til at ligge der. Esben Banke, der er stifter af frihavnen mener, at havnen gavner fuglene i vandet, da de takket være bådene bliver afskærmet fra bølgerne. Ifølge Kystdirektoratet er der dog ingen dokumentation, der understøtter den påstand.

Beboere i ulovlig flydende frihavn vil ikke flytte: »Vi hjælper vandfuglene«

Hans Erik Cutoi-Toft siger, at Kystdirektoratet har tænkt sig at være vedholdende i forsøget på at få beboerne til at fjerne havnen, men har endnu ikke set tegn på, at opfølgningerne bærer frugt.

»Vi har fulgt op af flere omgange, og min optimisme er måske dalende, men indtil videre kan jeg ikke sige noget konkret om, hvad vi så vil gøre. Lige nu er det stadig vores udgangspunkt, at de selv skal rydde op. Men der er jo stadig mulighed for en fysisk fjernelse, hvis vi på et tidspunkt kommer frem til, at der ikke sker noget af andre kanaler,« siger Hans Erik Cutoi-Toft

Bådejerne i frihavnen siger, at de "ligger for svaj", hvilket er tilladt, men kun hvis man altså sejler igen bagefter. Derudover gælder de nuværende regler sådan, at man højst må ligge for svaj i ca. to måneder. Det fortæller Hans Erik Cutoi-Toft.

»Hvis man nu har en båd, og man sejler i den, må man ligge for eget anker i ca. to måneder og så sejle væk igen. Men hele forudsætningen for, at de regler gælder er at foretager en reel sejlads. Man skal sejle, og det gør de jo ikke.«