Ulve-ekspert: Intet tydede på en aggressiv adfærd hos den nedskudte ulv

DR er kommet i besiddelse af en video, der dokumenterer nedskydningen af en hunulv øst for Ulfborg den 16. april.

Direktør for Skandinavisk Dyrepark, Frank Vigh-Larsen, har set videoen og ifølge ham viste ulven ikke det mindste tegn på aggression, da den strejfede rundt på en åben mark, sekunderne inden den blev ramt af skud fra en bil, der holdt parkeret i nærheden.

»Ulven var på ingen måde aggressiv. Det kan man se på hele den måde, den opfører sig på. Den var tværtimod meget usikker og på vej til at lunte væk, da den bliver skudt,« siger Frank Vigh-Larsen, direktør i Skandinavisk Dyrepark.

Han henviser til en anden video på internettet, der efter hans overbevisning giver samme beskrivelse af ulvens adfærd. I videoen kan man se to ulve, der leger rundt på marken, hvorefter en traktor forsøger at jage dem væk.

Ifølge Frank Vigh-Larsen blev den ulv, som DR har videobilleder af, først meget forvirret over den situation, der udspillede sig på marken, men samtidig også en smule nysgerrig. En meget naturlig reaktion, mener han.

»Sådan er det med alle vilde dyr, de er ikke bange for traktorer, biler og andre maskiner, fordi det ikke indgår i deres univers. Det er en del af deres måde at overleve på - at finde ud af hvad der foregår omkring dem,« siger Frank Vigh-Larsen.

Frank Vigh-Larsen forklarer desuden, at udtrykket hos en aggressiv ulv havde været markant anderledes i forhold til adfærden hos den nu nedskudte ulv.



»En aggressiv ulv ville have løftet halen, rejst hårene over lænden og i nakken. Den ville have blottet tænder og måske endda gjort tegn på udfald. Men det tyder intet på her. Den har skiftevis halen hængende slapt og ned mellem benene og forstår ikke, hvad der foregår omkring den.«

En 66-årig mand er sigtet for overtrædelse af jagtloven, idet der ikke er fastsat jagttid på ulve. Manden nægter sig skyldig.

Midt- og Vestjyllands Politi har på baggrund af videooptagelserne vurderet, at intet tyder på, at der blev handlet i nødværge, som vil være den eneste lovlige måde at skyde en ulv i Danmark.