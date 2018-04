I 1998 udbrød der storkonflikt, selv om man opnåede forlig: Her er næste skridt i OK18

Smilende og lettede har forhandlerne over de seneste dage kunnet forlade Forligsinstitutionen med en aftale i hånden og truslen om konflikt fjernet fra horisonten.

Men risikoen for konflikt er dog ikke helt ude af billedet endnu. Faktisk skal vi helt hen til juni, før vi med sikkerhed kan sige, at OK18 endte uden abejdsnedlæggelse og lockout.

Først og fremmest skal alle de faglige organisationer endnu en gang til forhandlingsbordet for at forhandle om afsatte puljer til deres områder. Disse snakke skal være afsluttet senest den 11. maj.

Tillidsmand om lærernes manglede arbejdstidsaftale: »Jeg vil stadig opfordre mine kollegaer til at stemme ja« Lærerne har hele vejen igennem krævet en ny aftale for deres arejdstid. Den knast blev dog ikke en del af den kommunale aftale.

Efterfølgende skal medlemmerne så sige ja eller nej til de endelige aftaler, som vi endnu ikke kender hele indholdet af.

Det var her, at det gik galt i 1998. Medlemmerne i fagforeningen CO-industri forkastede således den aftale, som var indgået, fordi de ville have mere ferie.

Resultatet blev, at 450.000 ansatte i industrien strejkede. Blandt dem de chauffører, som leverede varer til supermarkederne, og de næste to uger blev Danmark ramt af, hvad der blev kendt som gærkrisen, fordi folk begyndte at hamstre gær af frygt for at stå uden brød.

Forlig betyder ikke mindre travlhed: Der skal stadig løbes stærkt på sygehusene Mere i løn og enighed om spisepausen sikrer fred og forlig i regionerne.

Efter den 11. maj i år vil de fleste faglige organisationer sende aftalerne til urafstemning blandt medlemmerne, mens andre vil lade delegerede afgøre aftalernes skæbne. Resultatet af disse forventes klar den 6. juni.

Det er muligt at sammenkæde afstemningerne, hvorved et nej fra ét fagforbund ikke ville gøre en forskel, hvis de øvrige stemte ja. Men den mulighed er blevet fravalgt i dette tilfælde.

Skulle eksempelvis lærerne, som har udtrykt stor utilfredshed med, at man ikke fik en aftale om arbejdstiden, vælge at stemme nej, vil der således udbryde konflikt på netop dette område.

Anders Bondo Christensen: Jeg har ikke kæmpet i 5 måneder for nu at stikke halen mellem benene og svigte lærerne

Også arbejdsgiversiden skal stemme om aftaleresultatet. På statens område er alle organisationerne under Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) kædet sammen. Dermed vil det blive et samlet ja eller nej på statens område.

På det kommunale område er Kommunernes Lønningsnævn, som skal godkende den endelige aftale, mens det for regionerne er Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

De nye overenskomstaftaler vil være gældende frem til 1. april 2021.