Rufferisigtet ekspolitiker efter "gangbang"-sag: »Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har grædt mig selv i søvn«

Historien om lokalpolitikeren Per Zeidler fra Syddjurs Kommune var en af de mere kulørte under kommunalvalgkampen.

Det var historien om et byrådsmedlem med sæde i familieudvalget, men med sideaktiviteter, som indebar sexorgier - eller såkaldte gangbangs.

Sexorgierne var arrangeret af Per Zeidler og faldt i ét tilfælde angiveligt sammen med et byrådsmøde, som Zeidler tilsyneladende fravalgte til fordel for at stå for legen på lagenerne.

Partihop og retssager om ubetalt gæld: Portræt af en politiker, der har været i vælten

Miseren kostede ham både den politiske karriere, en sigtelse for rufferi, ægteskabet og kontakten til sine sønner. Det fortæller han om til P4 Østjylland, forud for sin medvirken i DR2's temalørdag-program "Når pikken bestemmer".

»Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har grædt mig selv i søvn og bedt til de højere magter om, at jeg ville få kontakt til dem igen, og jeg er lidt uforstående over, at de på den måde har sat mig på standby,« siger han til P4 Østjylland.

Zeidler beretter, at han siden den 12. november har boet ni forskellige steder, og det kun er med gode venners hjælp, at han langsomt er kommet en smule oven vande.

Rufferianklaget politiker fra Syddjurs trækker sit kandidatur

Men fortryde, det gør han ikke. Det eneste, han er ked af, er, at familien skulle trækkes igennem »mediemøllen,« lyder det.

Zeidler understreger, at han ikke arrangerede sexorgierne for at tjene penge, men ud af lyst, og mener ikke, at han har gjort noget ulovligt, eller at som politiker burde have en højere seksualmoral end andre.

Han fortæller, at han som en del af sin seksuelle udvikling kom i kontakt med personer, som dyrkede gangbangs, hvilket fascinerede Zeidler, der fandt ud af, at han var god til at skabe tillid mellem de mandlige og kvindelige deltagere.

Byrådspolitiker indblandet i sexsag: Nu er han blevet degraderet

Han afviser samtidig, at kvinderne er blevet tvunget til at medvirke og forklarer, at kvinder fra alle lag i samfundet deltog i sexorgierne.

Zeidler er fortsat sigtet for rufferi fem måneder efter skandalen begyndte at rulle, men er endnu ikke blevet afhørt. Han står frem nu for at gøre op med, hvad han ser som samfundets dobbeltmoral.

Han beskriver sig selv som et menneske med stor risikovillighed og mener, at det er på tide, at man ændrer synet på mænds liderlighed.