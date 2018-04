Peter Madsen er anklaget for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall på sin ubåd, parteret liget og kastet kropsdelene i havet.

Peter Madsens ekskone slipper for at vidne

Der var på forhånd afsat 12 retsdage til sagen, som altså nu er ved vejs ende.

Følg næstsidste retsdag i vores liveblog:

Liveblog: Anklager: »Mentalerklæringen er rystende læsning«

Liveblog: Anklager: »Mentalerklæringen er rystende læsning«