Dræbt ulv er blevet modtaget i København: Sådan bliver den undersøgt i løbet af det næste døgn

Det var et ganske særligt dyr, der tirsdag formiddag ankom til hovedstaden og DTU Veterinærinstituttets lokaler.

Mandag eftermiddag blev en ulv fundet dræbt på en mark uden for Ulfborg i Vestjylland, efter et vidne havde set en person affyre et skud mod den.

Nu skal forskerne fra DTU Veterinærinstituttet obducere ulven og blandt andet undersøge skuddet, forklarer chefkonsulent Mariann Chrié.

»Vi tjekker, hvordan ulven er blevet ramt, og tager et røntgenbillede af den. Derefter sikrer vi skindet og knoglerne, som bliver sendt videre til Zoologisk Museum,« siger hun til Jyllands-Posten.

I løbet af onsdag bliver ulven obduceret, hvorefter oplysningerne bliver givet videre til politiet.

Ulven blev skudt på en mark ca. 13 km øst for Ulfborg i Vestjylland. Kort: Google

Det er endnu uvist, præcist hvornår undersøgelsen er færdig.

Midt- og Vestjyllands Politi fik mandag eftermiddag en anmeldelse om, at en ulv var blevet skudt på en mark ca. 13 km øst for Ulfborg.

En 66-årig mand fra lokalområdet er blevet sigtet og afhørt i sagen. Hans hjem er blevet ransaget, og politiet har i den forbindelse fundet og beslaglagt flere skydevåben, ligesom hans bil er blevet beslaglagt.

Han nægter sig skyldig.

Ulven er fredet gennem et EU-direktiv og må ikke jages i Danmark.

Strafferammen for at skyde en ulv uden at have indhentet en reguleringstilladelse er op til to års fængsel og frakendelse af jagttegnet.