Ekspert: Skudt ulv stammer formentlig fra ulvefamilie - og det kan meget vel være én af hvalpene

Den unge hunulv, der mandag eftermiddag blev fundet død på en mark uden for Ulfborg i Vestjylland, stammer med »al sandsynlighed« fra en ulvefamilie, der længe har bevæget sig rundt i området.

Det vurderer Kent Olsen, forsknings- og samlingschef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, der står bag Ulveatlas.dk.

Han tager dog det forbehold, at Veterinærinstituttet DTU først skal undersøge dyret og vurdere, at der vitterligt er tale om en ulv.

Ulven blev skudt på en mark ca. 13 km øst for Ulfborg i Vestjylland. Kort: Google

»I så fald er det usandsynligt, at det ikke er én af ulvene fra koblet ved Ulfborg,« siger han til Jyllands-Posten.

Et ulvepar har fået otte hvalpe i området omkring Ulfborg, og både moren og faren befinder sig stadig i området, ifølge Ulveatlas' oplysninger.

Det er »overvejende sandsynligt«, at det er en af hvalpene, der er blevet skudt, ifølge Kent Olsen.

»I vores nabolande har vi set fortilfælde, hvor borgere har skudt ulve, men vi har ikke nogen dokumentation for, at det tidligere er sket i Danmark,« siger han.

Midt- og Vestjyllands Politi fik mandag eftermiddag en anmeldelse om, at en ulv var blevet skudt på en mark ca. 13 km øst for Ulfborg.

66-årig mand sigtet: Ulv skudt på mark ved Ulfborg

En 66-årig mand fra lokalområdet er blevet sigtet og afhørt i sagen. Hans hjem er blevet ransaget, og politiet har i den forbindelse fundet og beslaglagt flere skydevåben, ligesom hans bil er blevet beslaglagt.

Han nægter sig skyldig.

LA: Når ulve finder "køleskabet", må de gerne skydes Kampen om ulven fortsætter. Liberal Alliance vil tillade at skyde ulve, der ”afsløres” 50 meter fra en indhegning med husdyr.

Ulven er fredet gennem et EU-direktiv og må ikke jages i Danmark.

Strafferammen for at skyde en ulv uden at have indhentet en reguleringstilladelse er op til to års fængsel og frakendelse af jagttegnet.