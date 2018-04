Dyrenes Beskyttelse: »Det er jo også et problem, når måren går i hønsegården eller når ræven tager dyr«

En 66-årig mand er blevet sigtet for at have skudt en ulv på en mark 13 km øst for Ulfborg. Mandag fik Midt- og Vestjyllands Politi en anmeldelse om, at en ulv var blevet skudt. Den sigtede nægter sig skyldig.

Debatten er de seneste dag blusset op igen, og en forening ved navn Ulvefrit Danmark advokerer for, at ulven skal fjernes fra den danske natur.

66-årig mand sigtet: Ulv skudt på mark ved Ulfborg

Hos Dyrenes Beskyttelse er man dog ikke i tvivl om, at ulven hører til i naturen, selvom den kan være til gene for nogen. Det siger Michael Carlsen, der er biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

»Vores generelle holdning er, at ulven er et dyr, der er en del af dansk natur. Den er hjemmehørende. Det er jo også et problem, når måren går i hønsegården, eller når ræven tager dyr,« siger han.

Video: Ny forening vil have ulv udryddet fra danmarkskortet

Debatten om, hvad der skal ske med ulvene i Danmark, er man hos Dyrenes beskyttelse også klar til at tage. Hos foreningen er det vigtigt, at man får en dialog frem for at ty til selvtægt.

»Vi er godt klar over, at der er en noget ophedet debat, men så kan vi snakke om det i stedet for at bare at tage sagen i egen hånd. Det er selvtægt, og det kan aldrig være i orden,« siger Michael Carlsen.

Og at argumentere for, at ulven skal udryddes i Danmark, fordi den tager husdyr, holder ikke i længden, mener Michael Carlsen. Da der er flere rovdyr, der tager husdyr, er det i stedet løsningen at tage de rette forbehold.

»Det vil gå efter får en gang i mellem, sådan gør rovdyr. Sikker indespærring af dyrene og god indhegning. Det er sådan noget, vi ved fungerer, når det kommer til ulve,« siger han.