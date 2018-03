Unikke billeder: Jæger har foreviget ulv i Vestjylland

Ulvene har for alvor slået sig ned i den danske natur. Og flere gange er de firebenede væsener blevet foreviget på billeder og video.

Oftest har kvaliteten været af svingende kvalitet. Forleden lykkedes det dog jægeren Jens Bukholt at få nogle tydelige optagelser af en ulv i kassen.

Ulveråd: »Man skal ikke løbe sin vej. Bliv stående og se ulven i øjnene«

Han spottede i alt tre ulve syd for Ulfborg, der ligger mellem Ringkøbing og Holstebro i Vestjylland. Han nåede dog kun at optage den ene af dem. Resultatet kan ses i videoen ovenfor.

Siden ulven efter knap 200 års fravær vendte tilbage til Danmark i 2012, har deres tilstedeværelse skabt debat.

Særligt efter at man begyndte at mistænke dem for at stå bag flere angreb på bl.a. får. I 2017 blev der registreret 24 ulveangreb i Danmark, som udløste erstatning på omkring 100.000 kr.

LA: Når ulve finder "køleskabet", må de gerne skydes Kampen om ulven fortsætter. Liberal Alliance vil tillade at skyde ulve, der ”afsløres” 50 meter fra en indhegning med husdyr.

Det er blevet bevist, at mindst otte er indvandret fra Tyskland til Danmark siden 2012.

De nulevende ulve menes at fordele sig således, at en ulv strejfer om i Nordjylland, mens et ulvepar har slået sig ned i et område mellem Holstebro, Herning og Ringkøbing.

Her skulle parret angiveligt have avlet otte ulvehvalpe, hvoraf mindst seks vurderes til fortsat at være i live.