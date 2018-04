Frem med solcremen: Sommerligt vejr på vej mod Danmark

Foråret har indtil videre budt på lidt af hvert. Regn, tåge og slud. Indimellem har solen fået lov til at titte frem mellem det tunge skydække.

Men sidst på ugen lader det imidlertid til, at solen for alvor kommer til at bryde gennem tågen, melder DMI.

De første par dage i den kommende uge byder igen på masser af tåge med temperaturer omkring 12-16 grader.

Man skal helt frem til onsdag middag, før solen vil tage magten i stort set hele landet og skubbe temperatureren op omkring 20 grader. Ved kysterne kan det dog blive lidt køligere.

DMI om udsigt til solrige dage: »Pas nu alligevel lidt på i al begejstringen«

Det klare og solrige vejr fortsætter hele torsdag og fredag, hvor der i morgentimerne og langs kysterne dog er stedvis risiko for tåge.

I løbet af fredagen frisker vinden op og bliver efterhånden let til frisk, inden weekendens lidt køligere temperaturer tager over. Men stadig med plads til solen.

Med andre ord er der altså lagt op til nogle meget flotte og sommerligt varme dage, hvor meget tyder på, at temperatureren kan snige sig op i nærheden af 22 grader. Årets hidtil højeste temperatur.

»Det varme og solrige vejr vil sikkert få mange til at trække i en T-shirt og måske endda også smide den. Gør man det, så er det i næste uge ekstra vigtigt at beskytte sig mod solen, for kombinationen af et højt UV-indeks og en vinterbleg hud giver hurtigt solskoldninger,« siger meteorolog Anders Brandt til TV2.

Han forklarer desuden, at ozonlaget, der optager meget af solens skadelige UV-stråling, ventes at blive relativt tyndt torsdag og fredag over Danmark. Det betyder, at UV-indekset kan stige op til 4,4.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at man beskytter sig mod solens skadelige stråler, når UV-indekset rammer 3.