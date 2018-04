Grønlandsk toppolitiker vil smide danskere på porten

Fremover skal kun hjemmehørende grønlændere - og ingen andre - sidde i bestyrelsen i hjemmestyrets virksomheder.

Sådan lyder forslaget fra den grønlandske toppolitiker Hans Enoksen, der tidligere har været landsstyreformand og nu bestrider posten som spidskandidat for Partii Naleraq.

Det skriver det grønlandske nyhedsmedie Sermitsiaq.ag.

Grønlænderne skal til stemmeurnerne 24. april

Det betyder med andre ord, at tunge danske erhvervsfolk skal smides på porten og derimod erstattes af grønlændere.

Hvis den grønlandske politiker vinder opbakning til sit forslag inden valget, kommer det således til at koste syv nuværende bestyrelsesformænd og 23 menige bestyrelsesmedlemmer.

Det gælder bl.a. i de selvstyreejede virksomheder Royal Greenland, det grønlandske lufthavnsselskab Kalaallit Airport, Tele Greenland og hjemmestyrets olieselskab Nuna-Oil.

I de to sidstnævnte virksomheder sidder danske Stine Bosse på formandsposten.

Fakta: Disse partier forvalter magten i Grønland

Adspurgt hvordan han definerer en hjemmehørende, svarede Hans Enoksen til det grønlandske nyhedsmedie:

»Det er en grønlænder. Vi har også hjemmehørende, der er danskere, der har boet her i landet i mange år,« lød det fra Hans Enoksen.

Men hvor længe en dansker skal have været bosat i Grønland, før vedkommende kan blive medlem af en bestyrelse, havde den grønlandske toppolitiker ikke noget entydigt svar på.

Ifølge Sermitsiaq.ag fortæller en kilde i Selvstyrets centraladministration, at »det vil være katastrofalt for landet«, hvis forslaget om at udrense bestyrelselslokalerne træder i kraft.

»Hvis internationale investorer fik at vide, at vi først kiggede på bosætning frem for kompetencer, så vil de ikke smide en krone i selskaberne,« sagde kilden, der selv er hjemmehørende i Grønland.



Også den danske programchef på Radio24syv Mads Brügger langer hårdt ud efter politikerens forslag.

»Nu må det grasserende grønlandske danskerhad høre op. Grønlandsk selvstændighed er en joke og landsstyret skal rulles tilbage - hurtigst muligt,« skriver mediebossen på Twitter.