Jyllands-Posten nomineret til fornem pris for F-35-afsløringer

Der var næsten 100 indstillede kandidater med i kapløbet, men nu har en jury skåret feltet ned til 12 nominerede medier, projekter og journalister, der senere på måneden har mulighed for at høste priser, når Den Danske Publicistklub uddeler sine årlige og eftertragtede priser.

To journalister fra Jyllands-Posten, Matias Seidelin og Jesper Kongstad, er nomineret for deres artikelserie om Danmarks køb af nye F-35 kampfly til ”Den Lille Publicistpris,” som ifølge publicistklubben gives til et ekstraordinært journalistisk projekt.

Journalist Jesper Kongstad. Foto: Casper Dalhoff

Journalist Matias Seidelin. Foto: Lars Krabbe

Journalisterne har bl.a. afsløret, hvordan Forsvarsministeriet i over to år over for Folketinget tilbageholdt en kritisk rapport, der viste, at det nye kampfly ville komme til larme ud over de tilladte støjgrænser i flere beboede områder i Sønderjylland, og hvordan embedsmænd i Forsvarsministeriet ifølge flere eksperter brugte misvisende data om flystøj – bl.a. ved at beregne støjen fra det nye kampfly flere kilometer væk fra flyvestationen, hvor det larmer mindst.

Samtidig har journalisterne afsløret en lang række kritiske forhold omkring økonomien bag projektet.

Bredde i publicismen

I alt tre projekter er blevet nomineret til denne pris. Med i kampen er også det journalistiske hold bag Danmarks Radios afdækning af den såkaldte meningitissag samt holdet bag serien om de misbrugte filmbørn, som Politiken og TV2 står bag.

Formanden for juryen og Den Danske Publicistklub, Per Mikael Jensen, udtaler om årets nomineringer til priserne, som uddeles ved en gallafest onsdag den 25. april i Bremen Teater i København:

»Der har været særdeles stærke indstillinger at vælge blandt i år, og mange flere kunne have fortjent som minimum en nominering. Men juryen har truffet et forstandigt valg, synes jeg, og nomineringerne er også udtryk fra en meget stor bredde i den gode publicisme. Fra klassiske afsløringer over nye måder at fortælle om på til fortællere med stor personlighed,« udtaler Per Mikael Jensen.

Fire priser på spil

Den Dansk Publicistklub, som er Danmarks ældste forening for journalister og redaktører, uddeler også tre andre priser.

Til Den store Publicistpris, som gives »til den eller de, som igennem mange år har ydet en ekstraordinær indsats for den frie publicisme i Danmark,« er følgende tre blevet nomineret:

Erik Bjerager , chefredaktør, Kristeligt Dagblad

, chefredaktør, Kristeligt Dagblad Steffen Gram , korrespondent, Danmarks Radio

, korrespondent, Danmarks Radio Arne Hardis og Hans Mortensen, journalister på Weekendavisen

Jyllands-Postens Watch Medier er blandt de tre nominerede til Medieprisen, der gives til et medie, der har gjort et ”fremragende arbejde i publicismens og offentlighedens tjeneste.” Også DR2 og Bornholms Tidende er nomineret i denne kategori.

Berlingske, DR og Discovery kæmper om at få Fortælleprisen, som gives for en enestående godt fortalt historie.

Årets jury, som har udvalgt de 12 nominerede, består af Per Mikael Jensen (juryformand og formand for Den Danske Publicistklub), Lone Frank, Christian Jensen, Miriam Zesler, Anna von Sperling, Hanne Sindbæk, Michael Dyrby og Karl Kühlmann Selliken.

Her er et overblik over F35-serien, som har indbragt Seidelin og Kongstad nomineringen (adgang kræver abonnement):