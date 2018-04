Syv sigtet efter livsfarligt gaderæs: 150 km/t gennem byzone

Fredag aften ræsede en BMW Cabriolet med 150 km/t gennem en byzone i Juelsparken i Støvring - mildest talt et godt stykke over den maksimalt tilladte hastighed på 50 km/t.

Årsagen var ulovligt gaderæs.

Det var en ung mand, der sad bag rettet. Men ræset nåede ikke at vare længe, før blå blink lagde en dæmper på udskejelserne. Amatørracerkørerne opdagede nemlig hurtigt, at politiet ventede på dem for at stoppe den ulovlige kørsel. Det skriver TV 2 Nord.

Den unge mand i BMW'en blev sigtet sammen med seks andre mænd, der nåede at sætte sig bag rettet, inden politiet slog til. Flere ræs var under opsejling. Mere end 150 mennesker var mødt op for enten at deltage eller se på.

To mænd nåede dog, ifølge politiet, at køre om kap med 140 km/t, mens en anden blev taget i at køre med meget høj fart direkte imod den fremmødte menneskemængde. Han kørte så hurtigt, at politiet frygtede, at han ikke villet kunne nå at standse sin bil i tide.

»Vi lavede trafikrazzia på stedet, og vi fik stoppet de første, der kørte. Men vi var nødt til at vente, til de rent faktisk havde kørt. Men efter at vi havde standset de syv, var der ikke nogen andre, der havde lyst til at fortsætte,« fortalte Jes Falberg til TV 2.

Alle syv gaderæsere blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, og flere af dem har udsigt til bøder på omkring 10.000 kr. Ingen af de syv blev dog anholdt eller sigtet for overtrædelser af straffeloven.

Ifølge Jes Falberg var gaderæset den fredag aften er ikke noget enestående syn i området. Han påpeger desuden, at problemet med gaderæs breder sig langt ud over regionens grænser.

»Vi har tit problemer med gaderæs, men det er et nationalt problem - selv om der er bygget flere baner til de unge, hvor de kan køre stærkt, siger,« Jes Falberg til TV 2.

I december sidste år blev tre unge mellem 16-19 år kvæstet, da de kørte galt under et muligt gaderæs nær Odense. Et muligt gaderæs kostede ligeledes en 26-årig mand livet, da han for nylig kørte sin bil ind i en lufthavnsbygning i Thisted Lufthavn.