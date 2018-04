Forligsmand beder topforhandlere klappe i

Husk, at I ikke må sige noget.

Det er beskeden i en mail til topforhandlerne i de offentlige overenskomstforhandlinger fra forligsmand Mette Christensen.

Ifølge Avisen.dk har hun i en mail til forhandlerne indskærpet, at parterne har tavshedspligt om, hvad der foregår i de lukkede forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Det er en »snæver grænse for udtalelser til offentligheden,« skriver hun og minder forhandlerne om at »være opmærksomme på, at det som bekendt fremgår af forligsmandslovens §13, at det er forbudt at udtale sig om, hvad der af parterne oplyses eller foreslås under forhandlingerne.«

Guide til storkonflikt: Hvem bliver ramt, og hvad betyder det?

Tavshedspligten er en værktøj til at skabe fortrolighed om forhandlingerne og i sidste ende et middel til at afværge konflikter. Det er dog tilladt at komme med generelle kommentarer om egne synspunkter.

I mailen skriver Forligsmanden bl.a.:

»Jeg har fuld forståelse for, at offentligheden og medierne følger forhandlingerne tæt, og at der også kan være en stor offentlig interesse i at få tilkendegivelser fra nogle af jer,« beretter avisen.dk.

Både de offentligt ansattes forhandlere og arbejdsgivernes repræsentanter er løbende kommet med generelle udtalelser om, de forsøger at nå hinanden i et forlig.

Soveposer, kortspil og dræbende tavshed: Hvad der sker inde bag dørene i Forligsinstitutionen Ventetiden kan være en dræber i de lange forhandlinger i Forligsinstitutionen, og forligsmanden bruger den ofte bevidst til at køre parterne trætte, fortæller tidligere OK-forhandlere.

Begge parter i Forligsen mener, at modparten taler for meget, og tidligere på ugen stridedes formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, og KL's chefforhandler, Michael Ziegler, åbent om, hvem der var gået for langt.

Forhandlingerne er tilsyneladende gået i hårdknude på ny, og der er ingen planlagte møder i Forligsinstitutionen denne weekend, oplyste parterne fredag.

Forsøget på at nå til enighed på de tre hovedområder; stat, kommuner og regioner, fortsætter dog i næste uge, hvor Mette Christensen ifølge DR Nyheder har indkaldt kommunerne til nye forhandlinger på onsdag.

Om torsdagen skal regionerne forhandle videre i Forligsinstitutionen.

Topforhandlere går på weekend uden nye møder i kalenderen

Storkonflikten i form af strejke og lockout er sat til at træde i kraft henholdsvis 22. og 28. april, hvis ikke forligsmanden lander et forlig inden da.