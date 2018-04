Topforhandlere går på weekend uden nye møder i kalenderen

Som sagerne står fredag eftermiddag, er der ikke udsigt til, at topforhandlerne skal møde op til nye drøftelser i overenskomstforhandlingerne i weekenden.

Forligsinstitutionen oplyser, at der ikke er indkaldt til nye møder hverken for parterne i stat, regioner eller kommuner.

- Vi er ikke indkaldt. Men vi er forberedt på, at det kan ske med kort varsel, siger topforhandler for kommunerne Michael Ziegler.

Overblik: Her er knasterne i overenskomstforhandlingerne

- Så alle aftaler i min kalender er med forbehold. De kan blive aflyst med kort varsel, hvis forligsmanden indkalder, siger Michael Ziegler, der er borgmester i Høje Taastrup (K) og formand for Løn- og Personaleudvalget i kommunernes forening KL.

Også Grete Christensen, topforhandler for de ansatte i regionerne, og Flemming Vinther, topforhandler for de statsansatte, bekræfter, at de ikke har nye møder i kalenderen i Forligsinstitutionen.

Flemming Vinther, formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), er også forberedt på, at en mødeindkaldelse kan komme med kort varsel.

- Den bold ligger fuldt og helt hos forligsmanden. Hun indkalder, hvis hun har behov, og hun har nok en klar forventning om, at vi følger pænt med i vores mailbakke, siger Flemming Vinther.

Hen over påsken tilbragte parterne på det kommunale område mange timer i Forligsinstitutionen. Parterne skiltes dog tirsdag aften tilsyneladende uden at være enige om noget.

Regioner og stat forhandlede senest henholdsvis tirsdag og onsdag før påske.

Forhandlingerne om nye overenskomster for de 745.000 offentligt ansatte skulle egentlig have været helt på plads inden 1. april, men brød sammen i slutningen af februar. Begge parter har varslet konflikt.

Forligsmand Mette Christensen har valgt at udskyde konflikterne i to uger, hvorefter de kan bryde ud på femtedagen. Det vil sige henholdsvis 22. og 28. april.

En konflikt vil kunne lamme store dele af den offentlige sektor. Striden står især om løn, lærernes arbejdstid og om sikring af den betalte spisepause.

I en meningsmåling udført af Voxmeter for Ritzau er 1.006 personer blevet spurgt, hvem de umiddelbart har mest sympati for i konflikten - de offentlige arbejdsgivere eller de offentlige lønmodtagere.

Her svarer 73,5 procent lønmodtagerne, mens 12,5 procent svarer arbejdsgiverne. 14 procent svarer ved ikke.

46,3 procent af de adspurgte tror dog ikke, at det kommer til en storkonflikt. Knap en tredjedel af de adspurgte tror, at det ender med konflikt, mens resten svarer ved ikke.