Guide til storkonflikt: Hvem bliver ramt, og hvad betyder det?

Siden 1899 har den berømte danske model været omdrejningspunktet for aftaler på arbejdsmarkedet i Danmark. Arbejdsgivere og arbejdstagere har klaret ærterne internt, og politikerne har så vidt muligt holdt sig på afstand. Det er gået godt i mange år.

Men i år er noget særligt.

Efter lockouten af lærerne i 2013 hvor SRSF-regeringen foretog et et meget udskældt politisk indgreb, der blandt andet afskaffede lærernes forberedelsestid og gennemtrumfede deres arbejdstidsregler ved lov. Denne gang har fagforbundene valgt at stå sammen i en musketered, som har gjort overenskomstforhandlingerne og forligsmandens mæglingsforsøg ekstra besværlige.

»En løsning for alle. #nokernOK«, lyder fagforeningernes pagt, som i yderste konsekvens kan være med til at udløse den største storkonflikt i mands minde.

Hvem bliver ramt?

I 2013 varede lærerlockouten knap fire uger, før lovindgrebet kom. Men i denne omgang vil konflikten blive meget, meget større. Alle tre hovedområder - stat, regioner og kommuner - er omfattet, og arbejdsgivernes lockoutvåben er rettet mod langt over halvdelen af alle offentlige ansatte.

Ca. 100.000 offentlige ansatte er klar til at gå i strejke fra 4. april. Se hele listen her.

Ca. 440.000 offentlige ansatte kan blive lockoutet fra 10. april. Få overblikket her.

I begge tilfælde kan forligsmanden vælge at udsætte konflikten i op til to gange 14 dage, men kun hvis hun oprigtigt vurderer, at der er mulighed for et forlig.

Hvad er på spil?

Storkonflikten vil lukke børnehaver, skoler, hospitalsafdelinger, uddannelsesinstitutioner og mange, mange andre arbejdspladser fordelt over hele landet. Men konflikten rækker langt ud over den ca. halve million offentlige ansatte, der nedlægger arbejdet eller bliver lockoutet.

Når der er vækst i samfundet, skal man også kunne se det på de offentligt ansattes lønsedler. Anders Bondo Christensen ved fagligt stormøde i Fredericia 22. marts. Når der er vækst i samfundet, skal man også kunne se det på de offentligt ansattes lønsedler.

Ud over at tusindvis af forældre skal finde alternativ, vil også vigtig infrastruktur sandsynligvis blive berørt.

BaneDanmark har allerede meddelt, at togdriften bliver indstillet i tilfælde af strejke, da flere kernemedarbejdere er udtaget til konflikt.

Derudover risikerer flytrafikken af blive lammet, fordi vigtige meteorologer hos DMI og flyveledere i Naviair er væk. Naviar dirigerer flytrafikken og DMI er som de eneste i landet godkendt til at levere de særlige, påkrævede vejrmeldinger, kaldet TAF, til civile lufthavne i Danmark.

I Grønland vil al indenrigsflyvning sandsynligvis blive standset i tilfælde af konflikt, har Selvstyret meddelt. Der er ikke tog- eller vejnet mellem byerne i Grønland, så al rejse vil skulle foregå ad søvejen.

Studerende og elever risikerer at få udsat deres eksaminer og afgangsprøver, for bare at nævne ét eksempel.

Det er helt uholdbart, hvis vi giver større lønstigninger på det kommunale område, end der lige er givet på det private område. Michael Ziegler (KL), da overenskomstforhandlingerne på det kommunale område brød sammen 26. februar. Det er helt uholdbart, hvis vi giver større lønstigninger på det kommunale område, end der lige er givet på det private område.

Efterskoler risikerer at gå konkurs, hvis konflikten trækker ud. Modsat folkeskoler ernemlig afhængige af elevernes betaling og medfølgende tilskud fra staten. Ingen elever; ingen penge i kassen.

Konfirmationer, bryllupper og begravelser kan blive aflyst eller udskudt, da nogle af landet præster og samtlige ansatte i kirker og på kirkegårde blive ramt af først strejke og siden lockout.

Dansk eksport er også i farezonen. Ifølge Finansministeriet må slagterier lukke, fordi Fødevarestyrelsens kødkontrol er udtaget til strejke. Slagtekvæg risikerer endda at blive aflivet i utide, advarede statens chefforhandler Sophie Løhde (V), da hun annoncerede lockouten.

Med andre ord: Storkonflikt er et rædselsscenarie for hele samfundet. Og netop derfor er presset på forhandlerne for at nå en løsning nu så enormt.

Chefforhandlerne:

Michael Ziegler (K), Anders Bondo Christensen, Sophie Løhde (V), Flemming Vinther, Anders Kühnau (S) og Grete Christensen. Fotos: Jens Dresling, Mie Brinkmann

Da overenskomstforhandlingerne handler om alle tre offentlige områder - stat, regioner og kommuner - er der i alt udpeget seks chefforhandlere, som repræsenterer henholdevis arbejdsgiverne og de ansatte på hvert hovedområde.

De fleste kender duoen Ziegler og Bondo fra lærerkonflikten i 2013. De samme roller som dengang. Michael Ziegler (K) repræsenterer arbejdsgiverne på det kommunale område som KL's chefforhandler, mens han til daglig er borgmester i Høje Taastrup. Anders Bondo Christensen forhandler på vegne af de ansatte som formand for både Danmarks Lærerforening og Lærernes Centralorganisation.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) står i spidsen for forhandlingerne på det statslige område. Over for hende står Flemming Vinther, der er chefforhandler for alle de statsansatte i CFU og forbundsformand i Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF).

Danske Regioners chefforhandler er socialdemokraten Anders Kühnau (S). Han er til daglig regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). På den anden side af bordet sidder Forhandlingsfællesskabet, hvor Grete Christensen er chefforhandler på det regionale om råde. Hun er til daglig formand for Dansk Sygeplejeråd.

Hvad kæmper de for?

Lønnen har været det store tema. Men de offentligt ansatte kæmper også om spisepauser for statsansatte, fridage til de ældre og bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Lærerne er stadig stærkt fortørnede over begivenhederne i 2013, og har i år fået mobiliseret fagbevægelsen til at danne fælles front mod KL. Ifølge lærerne er det urimeligt, at de arbejder efter en årsnorm, som betyder, at deres arbejdstid kun opgøres en gang om året, mens en række andre offentligt ansatte faggrupper arbejder efter en ugenorm, en måneds eller en kvartalsnorm, så de mindst én gang i kvartalet skal have opgjort, om de har arbejdet for meget eller for lidt.

Det har dog været småt med information om, hvordan de egentlige forhandlingerne skrider frem, siden sammenbruddet i februar. Det skyldes, at forligsmand Mette Christensen har overtaget mæglingen mellem parterne. Alt hvad der foregår i Forligsinstitutionen er fortroligt og forhandlerne er underlagt tavshedspligt.

Her kan du blive klogere på, hvad de ansatte kæmper for:

De offentligt ansatte kæmper om meget mere end løn: Her er de store knaster i forhandlingerne Lønnen har været det store tema. Men de offentlige ansatte kæmper også om spisepauser, fridage til de ældre og bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Overenskomst-strid handler ikke kun om løn og frokost: Lærerne er igen i centrum i konflikt Konflikten om offentligt ansattes overenskomst handler om løn og frokost – og så er der lige det nye slagsmål om lærernes arbejdstid.

Kommer konflikten?

Tre eksperters vurdering:

Måske: Mikkel Mailand, forsker ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet:

»Det er en stor opgave, som forligsmanden har fået, og dermed også sagt, at konfliktrisikoen er væsentlig.«

Næppe: Bent Greve, professor ved Institut for Samfundsvidenskab på RUC:

»Min samlede vurdering er fortsat, at det ikke ender i en konflikt, for både arbejdsgivere og arbejdstagere har en interesse i at finde en løsning, så hele den offentlige sektor ikke går i stå.«

Næppe: Roger Buch, chefforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler:

»Det vil være svært for regeringen at forklare befolkningen, at det var nødvendigt med en storkonflikt for de penge, man kan spare i denne omgang. Det gav meget bedre mening, at det kom til en konflikt og lockout af lærerne i 2013, da der stadig var økonomisk krise i samfundet, og man havde gode argumenter for, at det var nødvendigt at få mere ud af lærernes arbejdstid.«

90.000 pædagoger og andre ansatte i børnehaver, vuggestuer og andre dagtilbud bliver sendt hjem uden løn, hvis KL's lockout træder i kraft.

Hvis dit barn er ramt af konflikten:

Der er ikke nogen regler, der giver dig lov til at blive væk fra arbejde, fordi du skal passe dine børn.

For nogle forældre kan det måske blive nødvendigt at tage ferie for at passe sine børn. Andre har måske mulighed for at tage børnene med på arbejde, men spørgsmålet er, hvor længe de kan lade sig gøre, hvis konflikten trækker ud.

Under lærerlockouten i 2013 arrangerede flere virksomheder alternativ børnepasning på arbejdspladsen som en hjælp til forældrene.

Ingen løn eller pension under konflikt

Ansatte, der er omfattet af konflikten, er ikke berettiget til løn. Det er hele pointen med, at arbejdsgiverne kan låse dem ude.

Der indbetales altså hverken eget eller arbejdsgivers pensionsbidrag eller ATP-bidrag til lockoutede ansatte.

Hvis man er forudlønnet, vil man enten skulle betale konfliktlønnen tilbage eller blive modregnet på i den første lønudbetaling efter konfliktens ophør. Overarbejdsbetaling eller genetillæg fra før konfliktens begyndelsen vil dog stadig blive udbetalt som normalt. Moderniseringsstyrelsen har udsendt denne vejledning til konflikter (pdf).

Hvad med folk på barsel?

Der bliver ikke udbetalt løn til ansatte på barsels- eller adoptionsorlov fra konfliktens begyndelse.

Heller ikke hvis orloven begynder under konflikten har man ret til løn.

Kommunerne udbetaler dog dagpenge til den ansatte under konflikten i forbindelse med fravær på grund af barsel og adoption efter barselloven.

Mere nyttig info:

Ferie forbudt: Skal du ud at rejse midt i konflikten? Husk, at alle konfliktramte ikke må holde ferie under en strejke eller lockout. Mere om det her.

De vigtigste begreber: Få en kort introduktion til den danske model, forligsmand og gule fagforeninger, læs mere her.

Generelt er antallet af arbejdsstandsninger i Danmark (strejke eller lockout) faldet støt over de seneste 20 år, viser tal fra Danmarks Statistik.

Historien om konflikter i Danmark

Slut med 119 års tradition? »Et nyt politisk indgreb vil være gift for den danske model« Det handler om tillid, når der skal forhandles overenskomster i Danmark. Nu kan den danske model ifølge arbejdsmarkedsforskere komme i krise.

Kilder: Jyllands-Posten, Moderniseringsstyrelsen, Danmarks Lærerforening, KL