Nu kan du få dig en hund med en glad eller sur smiley

Når du kommer ind på din yndlingscafé eller restaurant, er du vant til at spotte den gule seddel med det glade ansigt på i vinduet. Nu kan du også støde på smileyen, når du skal købe dig en hund.

Det skriver Politiken.

Onsdag har Miljø- og Fødevareministeriet indført en såkaldt hunde-smiley. Ordningen skal sikre, at der bliver passet ordentligt på hundene, de steder hvor de enten bliver opdrættet eller passet.

Dyrlæge advarer hunde- og katteejere mod chokolade: »Det er en tikkende bombe«

Den nye ordning betyder, at kenneler, handlere, pensioner og internater fra nu af vil opleve et årligt kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen, der altså sætter et glad, mellemfornøjet eller surt ansigt på hundendes forhold. Smileyrapporten bliver derefter at finde på Fødevarestyrelsens nye hjemmeside findhundesmiley.dk.

Det er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der står i spidsen for den nye hundeordning. Han forklarer i en mail til Politiken, at der under kontrolbesøgene skal sikres, at hundene bliver passet godt på, får frisk luft og motion og har ordentlige pladsforhold.

Høns med bidemærker fundet døde: »Det er en form for psykopati«

Det er dog ikke alle, der er lige positive omkring smiley-ordningen for de firbenede. Dansk Kennel Klub er bekymrede for, om kunderne kan blive vildledt af smileyen.

Det er nemlig kun virksomheder, der erhvervsmæssigt handler med hunde, der kommer til at være omfattet af smiley-ordningen. Det betyder at hundeavlere, der avler i mindre omfang, bliver udelukket fra kontrolbesøgene.

Dansk Kennel Klub siger til Politiken, at de er glade for, at fødevareministeren interesserer sig for hundenes velfærd. Foreningen mener, at smiley-ordningen kan være med til at sætte fokus på forholdene hos de større opdrættere, men at omfanget af ordningen dog er begrænset.