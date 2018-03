Høns med bidemærker fundet døde i forening: »En meget syg form for træning eller leg med hunde«

Skambidte og døde høns, som ligger spredt ud over et større areal.

Det er det syn, som formanden for Fjerkræforeningen Broen i Dragør flere gange i løbet af de seneste uger er blevet mødt af, når han har skulle se til foreningens dyr.

Således har foreningen i den seneste tid mistet i omegnen af 30 høns.

»Der er tegn efter hundebid i hønsene og spor efter dem i huse samt foreningen. Der må være tale om en meget syg form for træning eller leg med hunde,« skriver Christian Hansen, der er medlem af foreningen, på Facebook.

Fjerkræforeningen Broen er i folkemunde bedre kendt som Gåserepublikken og beskrives som en slags kolonihave for fjerkræsentusiaster. Privatfoto: Christian Hansen

Efter et af tilfældene fandt man potespor i sneen. Hos foreningen er man overbevist om, at en eller flere personer bevidst har lukket en hund ind til hønsene, da »hverken en hund eller ræv« selv kan lukke burene op.

»Jeg fatter ikke, hvad der foregår inde i folks hoveder. Det er en form for psykopati i mine øjne,« fortæller formand for Fjerkræforeningen Broen, Hans-Henrik Petersen, til TV 2.

Seks kaniner fra fritidsklub blev mishandlet til døde

Man har fra foreningens side set sig nødsaget til at sætte videoovervågning op, ligesom burene fremover vil være aflåst om natten.

Foreningen har ligget i Dragør i over 65 år, og her har alle mulighed for at gå ind og besøge dyrene. Der har tidligere været enkelte tilfælde af mishandling.

»Vi har igennem årene været udsat for meget hærværk og enkelte tilfælde af dyremishandling, hvor dyr er blevet skudt i øjnene med hardball-kugler og brændt på bål,« skriver Christian Hansen på Facebook og fortsætter:

»Vi er rigtig kede, når vi har sådan nogle hændelser. Dels er det synd for dyrene, at de skal lide overlast for folks syge ageren, og dels er det synd for de enkelte medlemmer, som nyder deres dyr hver eneste dag uanset vejr og vind.«