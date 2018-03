Prinser på æggejagt: Kongehuset har offentliggjort prins Henriks gamle privatoptagelse

Påskeharen lægger også vejen forbi Marselisborg.

I anledning af højtiden, der netop nu er over os, har kongehuset skærtorsdag morgen offentliggjort en gammel smalfilm af kronprins Frederik og prins Joachim, der sammen med dronning Margrethe og tre andre børn er på æggejagt i den kongelige sommerresidens' slotspark.

Filmen er optaget i begyndelsen af 1970'erne af den nyligt afdøde prins Henrik og er en af flere indblik i de royale påsketraditioner og historier, som offentligheden i denne uge kan følge med i på sociale medier, oplyser kongehuset.

Dronningen takker danskerne for deres støtte: »Det har rørt os alle dybt og er medvirkende til at hjælpe os igennem denne svære tid«

Kongehuset har bl.a. tidligere på ugen delt et billede fra sin museumssamling, Kongernes Samling, af en gammel lineal med et papirklip af eventyrdigteren H. C. Andersen.

Papirklippet var en gave til Kong Christian 9. fra forfatteren, der på bagsiden skrev et vers til kongen.

»I hvert et blad er et trylleri. Der sidder en levende sjæl deri,« står der.

En anden historie, kongehuset har fundet frem fra gemmerne, handler om et særligt guldæg fra 1720. Man mener, at der kan være tale om inspirationen til de i dag meget berømte Fabergé-æg.

»Historien går på, at den russiske kejser Aleksandr III og den danskfødte kejserinde Dagmar så dette guldæg, der tilhørte kejserindens mor, dronning Louise. Ægget stammede fra Frankrig og blev i sin tid lavet som en gave fra Charlotte af Orléans til den engelske dronning Caroline. Ægget gik i arv fra kong Frederik 6.’s hustru, dronning Marie Sophie Frederikke, til dronning Louise,« skriver kongehuset.

Kejseren i Rusland skal derefter have bedt Peter Carl Fabergé om at skabe et æg til kejserinden i anledning af påsken. Og på den måde skal de idéen bag kendte æg være opstået.