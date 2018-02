Dronningen takker danskerne for deres støtte: »Det har rørt os alle dybt og er medvirkende til at hjælpe os igennem denne svære tid«

»For mig og min familie har det været dybt bevægende at opleve den varme og sympati, der fra alle dele af det danske samfund er strømmet os i møde i forbindelse med prins Henriks død og bisættelse.«

Sådan skriver dronningen onsdag i takkebrev til den danske befolkning.

Hun takker for de mange blomster, som danskerne har lagt ved alle de steder, som prinsen holdt mest af at komme, og hun takker for »De mange tusind mennesker fra nær og fjern, som trodsede vinterkulden for at vise prinsen den sidste ære i Slotskirken.«

Dronningen udtrykker sin store glæde over den støtte, som hun og familien har modtaget og skriver videre at: »De mange skriftlige sympatitilkendegivelser, vi har modtaget , har rørt os alle dybt og er medvirkende til at hjælpe os igennem denne svære tid.«

Det skriftlige takkebrev kommer efter, at dronningen og hele den kongelige familie i går sagde endeligt farvel til Prins Henrik ved en privat bisættelse i Christiansborg Slotskirke. Dansker valfartede i dagene op til bisættelsen til slotskirken, hvor prinsen lå castrum doloris, for at ære ham en sidste gang.

»For alle disse smukke vidnesbyrd og hengivenhed og medfølelse ønsker jeg og min familie at udtrykke vor dybfølte tak til hele den danske befolkning,« skriver dronningen afslutningsvis i takkebrevet.