Peter Madsen: Det var en fejl, at jeg ikke selv gik ned med ubåden

»Jeg er lidt på eventyr med Nauilus. Har det godt, og sejler i havblik med månelys. Dykker ikke. Knus og kram til misserne.«

Sådan skrev Peter Madsen i en sms til sin daværende kone, kort tid efter at Kim Wall ifølge ham var omkommet ved en ulykke i ubåden Nautilus. Madsen forklarede, da han for anden gang onsdag tog plads i vidneskranken, at sms'en var ment som et endeligt farvel til hans kone.

Kim Walls forældre kræver erstatning: Vores liv bliver aldrig det samme

»Min verden styrtede sammen, da det gik op for mig, at Kim var død. Min første tanke var, at jeg ville gøre det af med mig selv og det hele. Den sms, jeg sendte til (ekskonens navn, red.), var på alle måder min afsked med hende. Jeg sendte den i den tanke, at hun ikke skulle se mig igen,« fortæller Peter Madsen med en grødet stemme, der afslørede, at han var meget tæt på at begynde at græde.

Madsen besluttede senere ikke at gå ned med ubåden, fordi han gerne ville se sin kone igen, og han forklarede i vidneskranken, at det var en fejl.

Hvad mener du med det, ville forsvareren vide.

»Jeg ville jo ikke sidde her i dag, hvis jeg var gået ned med Nautilus,« svarede han.

Madsen blev denne gang afhørt af sin forsvarer Betina Hald Engmark, og forud for beskrivelsen af, hvad der ifølge ham skete i ubåden, fortalte han i detaljer om, hvordan Nautilus' motor- og udstødningssystem fungerede.

Madsen har flere gange forklaret, at Kim Wall omkom som følge af en ulykke, idet der var en fejl i ubådens udstødningssystem, og at Kim Wall derfor blev fanget i et gasudslip inde i ubådens kabine, mens Madsen befandt sig på dækket.

Forsvareren spurgte under afhøringen desuden om, hvorfor Peter Madsen havde haft en række voldsomme videoklip liggende på sin harddisk og sin computer, der bl.a. forestiller kvinder, der bliver halshugget og spiddet. Madsen gentog sin forklaring om, at han var fascineret af nogle af filmene, men at det intet havde med sex at gøre.

»Jeg har aldrig set filmene på den her måde før, altså flere i træk. Det var også derfor, jeg blev så berørt i går,« sagde han og henviste til, at anklageren tirsdag fremviste flere af videoerne i retten.

Madsen forklarede, at han var nysgerrig, fordi han generelt er fascineret af alt, der er ekstremt.

Forsvareren ville vide, hvorfor han har set et klip, hvor en kvinde bliver halshugget, mens hun græder, som han fundet ved at søge på ordene "beheaded girl" og "agony".

Som dreng fantaserede Madsen om at lave børneporno

»Jeg var nysgerrig og tænkte: hvad sker der her? Men det var så forfærdeligt, at jeg ikke har set klippet færdigt. Jeg var faktisk ikke klar over, hvordan den endte,« sagde han, og forklarede videre, at han var interesseret i at undersøge, om klippet var ægte eller falsk.

Dagens retsmødet var det syvende ud af i de i alt 12 dage der af afsat til sagen. Der forventes dom i sagen den 25. april.