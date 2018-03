Kim Walls forældre kræver erstatning: Vores liv bliver aldrig det samme

»Det er et helt andet liv, jeg lever nu. Ligegyldigt hvad vi gør, om vi tænder for fjernsynet eller for radioen, eller om vi bare skal ned og købe mælk, så mødes vi af det alle steder. Det har også ført til, at vi næsten ikke har noget privatliv mere.«

Sådan sagde Kim Walls mor, da hun i vidneskranken blev spurgt om, hvordan Kim Walls død har påvirket hendes liv.

Anklager: Peter Madsen har tilpasset sin forklaring

Både Kim Walls mor og far var i dag indkaldt som vidner, fordi forældrene har søgt om erstatning, og de skulle derfor svare på spørgsmål fra parrets bistandsadvokat, Hanne Rahbæk.

Forældrene fortalte samstemmigt, at de begge to havde et meget tæt forhold til deres datter, og at de havde kontakt med hende så ofte som det var muligt, når hun rejste rundt i verden. Kim Wall havde også stadig adresse hos sine forældre, fordi hun opfattede det som hendes faste holdepunkt.

Kim Walls mor fortalte, at en medieoptælling har vist, at der siden den 19. august 2017 er skrevet mere end 69.000 artikler om sagen.

»Den massive mediedækning har været forfærdelig,« forklarede hun.

Adspurgt om forældrene kendte Kim Walls kæreste, fortalte de, at de mødte ham for første gang dagen inden Kim Wall stævnede ud med Peter Madsen i ubåden Nautilus. De havde inden da hørt meget om ham, og Kim Walls far forklarede, at han gik under arbejdsnavnet "danskeren".

»Han var hendes livs kærlighed. Hun fortalte på et tidspunkt, at deres forhold var for livet,« fortæller Kim Walls mor.

Madsen sendte besked til hustru minutter efter Walls død

Kim Walls forældre kræver en økonomisk erstatning, og bistandsadvokaten forklarede, at hun har nedlagt en påstand om en erstatning på 150.000 kroner, til både Kim Walls forældre og til hendes kæreste.

»Omstændighederne i den her sag er helt uden sidestykke i dansk retspraksis, og den lange opklaringstid spiller også ind,« forklarede hun.

Peter Madsen kiggede kun i korte øjeblikke op på Kim Walls forældre, men kiggede mest ned i sine papirer. Hverken forsvarer eller anklager havde nogle indvendinger.