Skipper på Madsens ubåd: »Han talte om den perfekte forbrydelse«

Navigatør og tidligere skipper på Peter Madsens ubåd, UC3 Nautilus, blev indkaldt som dagens femte vidne under retssagen mod Peter Madsen i Københavns Byret.

Han har en fortid i søværnet og har tidligere sejlet med forsvarets ubåde.

Anklager Jakob Buch-Jepsen ville til at starte med høre, om vidnet havde kendskab til Peter Madsens privatliv, og ubådskipperen - en ældre herre med gråt hår - forklarede, at han kendte Peter Madsen ret godt, men at han dog ikke havde ret stort kendskab til Madsens privatssfære.

Vidne i ubådssagen: »Jeg talte med Peter Madsen om, at Køge Bugt var det perfekte sted at skaffe sig af med et lig«

»Jeg vidste, han var gift og levede i et åbent forhold. Han havde mange damer og var meget populær blandt pigerne,« fortalte han.

Vidnet fortalte dog, at han og Madsen igennem tiden har haft mange snakke, og at han i lyset af tiltalen mod Peter Madsen særligt husker en speciel samtale.

»Han fortalte mig engang, at han drømte om at begå den perfekte forbrydelse, sådan en, hvor man blev jagtet af politiet både på land, til vands og i luften. Det var mit indtryk, at han talte om et bankrøveri eller noget lignende,« forklarede vidnet.

Videre lød det, at vidnet efterfølgende havde skubbet samtalen fra sig, fordi tanken for ham var ubehagelig.

Det er tidligere kommet frem, at Peter Madsen sammen med sit team havde planlagt en raketaffyring på Bornholm den 11. august, altså dagen efter han stævnede ud med Kim Wall i ubåden. Det indkaldte vidne skulle have sejlet ubåden til Bornholm sammen med Madsen, men turen blev aflyst to dage forinden.

Lang skruetrækker får vidner til at gispe og er et vigtigt værktøj for anklager i ubådssag

»Jeg blev rigtig ærgerlig over aflysningen, og det var mit indtryk, at Peter også var påvirket og frustreret over, at affyrringen ikke kunne lade sig gøre,« sagde han.

Anklageren har i mange af afhøringerne brugt en del tid på at indikere, at Madsen var følelsesmæssigt påvirket, opgivende og frustreret over, at turen blev aflyst, fordi det ifølge ham kan være et tegn på, at hans handlinger i ubåden var præget af hans mentale tilstand.

Forsvareren slog dog fast, at vidnet ikke havde talt med Madsen i perioden op til aflysningen, og at det derfor var tvivlsomt, at han vidste, hvordan Peter Madsen havde det. Hun spurgte også den tidligere skipper om, hvorvidt han troede, at Madsen kunne finde på at sænke ubåden.

»Den 10. august sagde jeg til politiet, at Peter ikke kunne finde på at sænke ubåden, hvis der var en anden person om bord,« sagde vidnet.

Kunne han finde på selv at gå ned med ubåden, ville forsvareren vide.

»Det var ikke mit indtryk. Men engang snakkede Peter og jeg om, at vi, når vi blev gamle, skulle sejle ud og begrave os i Nautilus. Jeg syntes, det var en smuk tanke, indtil det gik op for mig, at Peter jo er en del yngre end jeg,« fortalte skipperen med et smil.

Elskerinder kendte kun blid Peter Madsen: Ikke seksuelt aggressiv eller voldelig

Peter Madsen smilede ligeledes kort af anekdoten.

Ligesom mange af de foregående vidner bliver skipperen af anklageren spurgt om, om han havde lagt mærke til en meget lang skruetrækker og nogle stropper som er blevet fundet i ubåden. Det havde vidnet ikke, og han havde svært ved at se, hvad effekterne havde at gøre i ubåden.

Forsvarer, Betina Hald Engmark, spurgte dog efterfølgende ind til, om genstandende ikke kunne have befundet sig i ubåden, uden vidnet havde opdaget det. Det medgav han.

»Jeg var ikke altid nede i ubåden, når vi sejlede. Jeg holdt mig ofte på broen og lod Peter Madsen om at passe, hvad der foregik i kabinen,« forklarede han.

Afslutningsvis forklarede vidnet, at det efter hans opfattelse ikke umiddelbart var muligt at komme ind i ubåden igen, sådan som Madsen har forklaret, hvis først der blev skabt et undertryk i kabinen.

Peter Madsen er tiltalt for drab på den svenske journalist Kim Wall. Der er afsat i alt 12 retsdage til sagen, hvor tirsdag er den sjette. Der ventes dom den 25. april.