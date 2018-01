Sverige vil forbyde elefanter i cirkus: »Slapt, at Danmark skal være fodslæbende«

I Sverige lægger regeringen op til, at der fremover skal være et forbud mod, at elefanter og søløver må fremvises i cirkusser.

Det sker efter, at man bl.a. har fået foretaget en faglig vurdering af cirkusdyrenes forhold.

Forbud mod vilde dyr i cirkus I Europa har 15 lande nu indført forbud mod vilde dyr i cirkus.

Blandt lande med forbud er: Holland, Østrig, Kroatien, Irland, Skotland, Malta, Slovenien, Cypern, Belgien, Rumænien, Estland, Letland, Grækenland og Italien. Kilde: Anima

»Dyrevelfærdsundersøgelsen vurderer i sin rapport, at der ikke er praktiske betingelser for at holde elefanter og søløver på cirkus på en måde, som gør det muligt for dyrene at opføre sig naturligt. Regeringen deler denne vurdering og ønsker derfor at udvide forbuddet mod visse dyr i cirkus med disse arter gennem en ændring af lovgivningen,« lyder det bl.a. i forslaget til en ny svensk dyrevelfærdslov.

Det forventes, at nye regler på området kan træde i kraft fra 1. april 2019.

Hos dyrebeskyttelsesorganisationen Anima jubler man over udsigten til, at bl.a. elefanter kan blive fortid i de svenske cirkusser.

»Det er en sejr for dyrevelfærden, at vilde dyr ikke længere skal tvinges til at levere billige grin for menneskers underholdning. Det kan vi ikke være bekendt, og det er slapt, at Danmark skal være fodslæbende, når det gælder dyrevelfærd,« lyder det fra Animas kampagnechef, Thorbjørn Schiønning, i en pressemeddelelse.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil Danmark være det eneste land i Norden, hvor det fortsat er tilladt at lade elefanter og søløver indgå i cirkusforestillinger.

I Finland har det nemlig været forbudt i flere år, og i 2016 valgte man også at vedtage et lignende forbud i Norge.

Anima har i skrivende stund indsamlet i omegnen af 40.000 underskrifter i organisationens kamp mod at få elefanter forbudt i danske cirkusser.

»Vi oplever en enorm støtte blandt danskerne til at stoppe med at bruge elefanter som ufrivillige klovne. Vilde dyr er ikke sat i verden for at underholde mennesker, og det er på tide, at vi lægger den uskik bag os. Danmark er allerede sent ude i denne sag, så det kan kun gå for langsomt med at få indført et forbud,« siger Thorbjørn Schiønning.

Underskrifterne skal efter planen overbringes til de danske partier som led i en opfordring til at indføre et lignende forbud herhjemme.

I Danmark er det i dag kun Cirkus Arena, der bruger elefanter i dets optrædener. Tilbage i november blev cirkusset kritiseret for at udleje sine tre hunelefanter til udlandet, mens det var uden for sæsonen herhjemme.

Dengang meldte både Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten ud, at partierne var parate til at forbyde elefanter i danske cirkusser.

Selvom Venstre tidligere haft afvist et sådan forbud, vil partiet nu tage tage ideen op til overvejelse.

»Vi har noteret os, at emnet er på dagsordenen igen, og at vi har faktisk taget op til overvejelse, om det er tiden at følge med. I givet fald skal det ske over nogle år. Det er kun tre elefanter, det handler om i Danmark, så man kunne godt forestille sig, det skulle ske i dialog med branchen, så det bliver gjort på en afbalanceret måde,« siger folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) til BT.