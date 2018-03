Løkke om digital skat: Det er bare ikke så nemt, Mette Frederiksen

Bruxelles

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kritiserer Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen for at forsimple spørgsmålet om, hvordan Danmark kan få flere skattekroner ud af tech-giganter som Google, Facebook og Amazon.

Selskaberne tjener milliarder, men på grund af deres virtuelle karakter, flyttes indtægterne til skattemæssigt mere attraktive lande end Danmark.

S-formand: Regeringen skal gå forrest med digital skat

Tidligere torsdag kritiserede Mette Frederiksen regeringen for at være modstander af nye forslag fra EU-Kommissionen til en løsning. Regeringen har nemlig hidtil været tilbageholdende overfor EU-løsninger og anbefalet løsninger på globalt niveau.

”Jeg tror, at det handler om, at den danske regering ikke ønsker at sikre et bedre beskatningsgrundlag,” sagde Frederiksen og bebudede, at hvis hun vinder næste valg, så vil hun gennemføre Kommissionens forslag.

”Det vil jeg absolut. Ikke kun, fordi jeg tror, at der er stor opbakning i befolkningen til at sikre, at der er penge til velfærdssamfundet. Men også af hensyn til andre virksomheder, der betaler det i skat, som de skal. Der er også noget retfærdighed på spil her,” sagde Mette Frederiksen til Ritzau.

Efter torsdagens EU-topmøde svarer Løkke igen:

”Tech-giganterne kan med fordel godt bidrage mere til fællesskabet. Det er bare ikke nemt. Jeg kan godt se, at Mette Frederiksen allerede er ude derhjemme med et valgløfte om, at det første hun vil gøre, er at gennemføre en EU-skat. Det, havde jeg ikke troet, ville komme fra den hånd,” siger statsministeren og tilføjer:

”Der er noget, der skal løses her. Men vi skal tænke os om.”

Kommissionens grundtanke er, at de største tech-giganter fremover skal beskattes ud fra deres omsætning i stedet for overskud, og at det skal ske i de lande, hvor deres trafik skabes. Men de mekanismer er ikke problemfri, mener Løkke.

”Hvis vi pludselig laver et helt nyt system, der beskatter omsætning i stedet for værdiskabelse, så vil vi få et stort problem i Danmark med at få penge nok i statskassen. Jeg og rigtig mange andre danskere vil blive kede af det, hvis Lego skulle til at betale skat rundt omkring i verden efter, hvor de sælger legoklodser frem for at betale deres selskabsskat hjemme i Danmark,” siger Løkke, der tilføjer, at Google-søgninger ikke er legoklodser.

”Derfor er jeg også åben over for det. Tech-virksomheder skal bidrage mere til fællesskabet, og så skal vi finde den kloge måde at gøre det på. Den rigtig kloge måde var at finde globale løsninger. Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at opfinde noget, der ser godt ud, men som i virkeligheden bare skader vores europæiske konkurrencekraft, fordi det kun kan sættes igennem i forhold til europæiske virksomheder,” siger han.

Samtidig åbner Løkke dog for, at det kan blive nødvendigt ikke at vente på global enighed.

EU: Apple og Facebook skal betale skat Regeringen vil holde igen med skattejagt på it-giganter – S er rasende

”Skal vi lave en europæisk løsning , skal vi lave det i enighed, og den var i hvert fald ikke spontant til stede på mødet i dag, for nu at udtrykke det på den måde,” sagde han efter mødet med de øvrige stats- og regeringschefer.

”Det allerbedste ville være at finde løsninger i OECD. Det arbejdes der på og Danmark er en drivende kraft. Jeg er også helt indstillet på, at man kan vente på det perfekte så længe, at det ikke er værd at vente. Derfor er jeg konstruktiv åben overfor at diskutere europæiske løsninger, hvis de er kloge. Og det er det arbejde, vi har sat i gang,” sagde han.