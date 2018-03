Støjsag presser regeringen: Embedsmænd beregnede kampflystøj 14 kilometer fra landingsbane

Før Folketingets politikere traf milliardbeslutningen om at købe nye kampfly, fik de misvisende oplysninger om det vindende F-35-fly. Det viser en gennemgang, som Jyllands-Posten har foretaget af de støjdata, der lå til grund for købet af kampflyet.

I en central rapport undlod Forsvarsministeriet således at medtage 41 boliger, som embedsmændene tidligere havde udpeget som de mest støjplagede i området tæt på Flyvestation Skrydstrup. Derimod valgte ministeriet beregningspunkter for støjen, der lå helt op til 14 km væk fra flyvestationen. Dermed fik politikerne ikke et retvisende billede af, hvor meget flyet egentlig kommer til at støje. Det fastslår bl.a. professor emeritus Henrik Møller efter at have gennemgået tallene.

»Det siger sig selv, at man får et misvisende billede af, hvor meget flyet egentlig larmer, når man ikke medtager de punkter, hvor man ved, at støjbelastningen er størst,« siger han.

Professor i lyd og akustik på Aalborg Universitet Dorte Hammershøi er enig og kalder sagen »ubegribelig«.

Ifølge eksperter og politikere er sagen ekstra belastende, fordi regeringen i 2016 anvendte beregningerne, da den overfor Folketinget helt afviste, at det ville blive nødvendigt at støjsikre eller ekspropriere ejendomme i området omkring Skrydstrup. Forsvarsordfører Eva Flyvholm (EL) vil nu have en forklaring fra regeringen.

»Det virker som fusk. Det siger sig selv, at det er et problem at beregne støjen i en by flere kilometer væk og behændigt undgå at beregne den der, hvor den generer borgerne allermest. Det stinker af, at regeringen bevidst har forsøgt at skjule støjgenerne overfor borgerne,« siger Eva Flyvholm.

Men det afviser Forsvarsministeriets kampflykontor i en e-mail. Ifølge kontoret blev der kun medtaget 17 punkter, fordi de alene skulle bruges til en sammenligning mellem de tre flykandidater. Alligevel har ministeriet nu valgt at tage næsten alle de 41 boliger med i sine nye støjberegninger. Sagen kommer frem, efter at regeringen allerede forrige torsdag valgte at bevilge 260 mio. kr. ekstra til at flytte en hangar pga. flystøj.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har ikke ønsket at udtale sig om sagen.