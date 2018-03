Forskere: Børn koster kvinder lønnedgang resten af karrieren

Danske kvinder oplever en relativt stor lønnedgang efter fødslen af deres første barn. Og de vender ikke senere tilbage på samme niveau.

Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra et internationalt forskerhold, skriver Berlingske. Holdet har fulgt danske par fra fem år, før de fik det første barn, til ti år efter. Parrene er fulgt fra 1980 til 2013.

Ifølge forskerne udvikler kvinder og mænds årsløn sig ens indtil fødslen af det første barn. Herefter falder kvinders årsløn med 30 procent. Det skyldes hovedsageligt, at det er mødrene, der tager hovedparten af barselsorloven.

Og kvinderne indhenter aldrig det tabte, lyder det.

- Dette skyldes blandt andet, at også efterfølgende børn koster moren et tab af indtægt. I grove træk kan man sige, at hvert barn koster moren ti procentpoint på lønnen, forklarer Jakob Egholt Søgaard til Berlingske.

Han er postdoc ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet og er en af forskerne bag undersøgelsen.

Ud over ham har forskere fra Princeton University i USA og fra London School of Economics i Storbritannien været med til at lave undersøgelsen.

Den viser også, at mænds løn er stort set uændret efter første barn.

Ifølge Jakob Egholt Søgaard kan børn forklare 80 procent af de lønforskelle, der er blandt kvinder og mænd i Danmark.

Professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet mener dog ikke, at børn er den eneste faktor, der spiller ind.

Han mener, at forskerholdet burde have inddraget flere parametre og mere dansk viden i undersøgelsen.

- Men det ændrer ikke ved, at kvinder stadig halter efter lønmæssigt. Det er der ingen tvivl om. Jeg vil ikke opfordre kvinder til at holde op med at føde børn, tværtimod. Men jeg vil opfordre til, at vi får udlignet de lønforskelle, der er, siger Henning Jørgensen til Berlingske.