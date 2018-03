Forbrugerrådet: Alle danskere har brug for god mobildækning

Ligesom veje, vandforsyning og offentlig transport er mobilnettet en del af den danske infrastruktur.

Det mener cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk Martin Salamon.

Derfor er det ifølge Martin Salamon rimeligt, at regeringen vil stille krav om, at 25.000 husstande skal have markant bedre mobildækning i forbindelse med kommende auktioner over tre frekvenser.

Skrappe krav skal sikre bedre dækning i Danmarks mobilhuller

- Mobildækning er noget, man skal have for at være med i samfundet. Det er en infrastrukturydelse, siger han.

- Hvis alle danske forbrugere skal være med og kunne udnytte de muligheder, som vores moderne samfund har, så skal de have en rigtig god dækning.

Frekvenserne kan populært beskrives som de "motorveje i luften", selskaberne bruger for at sende mobilsignaler rundt. Selskaberne betaler staten for at benytte frekvenserne.

Cheføkonomen påpeger, at de teleselskaber, der vinder auktionerne, kommer til at sidde på rettighederne måske i op til 15 eller 20 år.

- En af hovedlektionerne fra udviklingen af det her marked er, at der hele tiden er behov for stærkt stigende hastigheder, siger Martin Salamon.

Regeringens udspil kræver, at teleselskaberne skal levere en hastighed på mindst 30 Mbit download i sekundet til knap 20.000 på forhånd udpegede husstande og mindst 50 Mbit download i sekundet til cirka 5000 adresser i 2022.

Teleindustrien mener, at kravene er for høje og påpeger blandt andet, at en almindelig serie fra streamingtjenesten Netflix kræver 5 Mbit per sekund.

Den udlægning er Martin Salamon uenig i.

- Det handler jo ikke kun om, at én person skal se Netflix. Efterhånden er alle på - også elever i 1. klasse. Så hvis en familie skal have en god oplevelse med at bruge internettet, er der brug for bedre dækning, siger Martin Salamon.

- Der bliver spillet spil, én person kan have en videokonference, og parallelt foregår måske en masse andre aktiviteter i hjemmet.

Skrappe krav skal sikre bedre dækning i Danmarks mobilhuller

Derfor mener Forbrugerrådet Tænk, at det er vigtigt, at der bliver stillet krav til selskaberne.

Meget tyder nemlig på, at markedet ikke af sig selv havde leveret lige så god dækning, forklarer cheføkonomen.