Tykke og tynde. Høje og lave. Med eller uden kasket – men konstant med mobiltelefonen i hånden.

8. S på Vesterbro Ny Skole i København ligner deres jævnaldrende, og derfor er der gode tegn på, at temaet kropsbevidsthed og -idealer, der er overskriften på årets mediekonkurrence, stryger lige ind på lystavlen hos andre unge. Og lige ind i spalterne på de aviser, som 500 klasser landet over skal producere i konkurrencen de kommende uger.

»Hvordan havde du det selv med din krop, da du var ung?« lød det direkte spørgsmål fra klassen til ligestillingsminister Karen Ellemann (V), som besøgte skolen for at skyde konkurrencen i gang.

Mange spørger sig selv: Er jeg normal? Tania Dethlefsen, vicegeneralsekretær Mange spørger sig selv: Er jeg normal?

Ministeren havde forinden talt om nødvendigheden af at stå ved sin egen krop og opfordret de unge til at »lære at elske det uperfekte, for ingen kroppe er perfekte«. Og hun tøvede ikke med at svare på spørgsmålet:

»Jeg havde mange problemer med uren hud og havde det ofte sådan, at jeg helst ville gå ud i verden med en papirspose over hovedet – med to huller til øjnene,« svarede hun og brugte sine egne erfaringer til at understrege, at idealer – også for kroppen – kan være udmærkede.

»Men de må aldrig blive standarder, vi tvinger ned over hovedet på hinanden,« slog hun fast.

Bag konkurrencen står ud over Ligestillingsministeriet også Mary Fonden, Sex & Samfund og JP/Politikens Hus.

Hver 10. er utilfreds

At kropsbevidsthed hænger tæt sammen med unges selvværd, viser en ny undersøgelse fra Sex & Samfund, hvor næsten hver 10. elev i 7.-9. klasse er utilfreds med sin krop. 58 pct. svarer, at tilfredshed med kroppen præger selvværdet, og en tredjedel mener, at de vejer enten for meget eller for lidt.

Flere tilmeldte end nogensinde til årets Mediekonkurrence for Skoler

»Mange spørger sig selv: Er jeg normal? De føler, at det er pinligt at tale med forældre eller venner om, så det er godt, at vi nu får det belyst med jeres bidrag til konkurrencen,« sagde vicegeneralsekretær Tania Dethlefsen til klassen på Vesterbro Ny Skole.

Ved et af bordene i 8. S er der enighed om, at det er svært at tale bredt om ens egen krop og dens fordele og mangler.

»Men med tætte veninder – bare nogle stykker ad gangen – kan man godt snakke om det,« siger Marie Seven Bechmann.