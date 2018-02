Antallet af kommuner, der opfylder regeringens målsætning om, at 25 pct. af folkeskolens afgangselever i 2020 skal vælge en erhvervsskole, er faldet markant.

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) dokumenterer, at 61 kommuner i 2009 opfyldte målsætningen. I 2017 var det tal faldet til 19.

De unges valg I 2017 valgte 74,0 pct. af eleverne i 9. og 10. klasse at søge gymnasiet. 18,5 pct. satte kryds ved en erhvervsuddannelse.

I 2016 var tallene henholdsvis 74,3 pct. og 18,4 pct.

Undervisningsministeriet udlagde disse tal som, at søgningen til gymnasiet var stabiliseret – og at faldet i søgningen til erhvervsskolerne var stoppet. Kilde: Undervisningsministeriet

Udviklingen vækker bekymring. For selv om tilslutningen til erhvervsskolerne længe har været generelt faldende, indtil udviklingen stagnerede i 2017, er en række kommuner blevet fremhævet som rollemodeller for, hvordan problemet med mangel på faglært arbejdskraft kan løses.

»Hvis det nu bare var nogle få kommuner, at tallet faldt drastisk, havde det været én sag. Men vi ser en massiv tilbagegang spredt geografisk. Det er vildt, at nogle af de kommuner, der tidligere lå så højt, nu ligger så lavt. Vi ser, at de kommuner, der skulle være rollemodeller, også falder,« siger Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker i AE.

Hun peger på udviklingen i en lang række kommuner som Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Tønder, Esbjerg – men også i Middelfart, Vordingborg og Guldborgsund længere mod øst.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er klar med en række tiltag, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Hun understreger, at »blødningen er stoppet« i 2017 med en tilslutning til erhvervsskolerne på 19 pct. Alligevel er hun ikke begejstret for analysens resultater.

»Det er selvfølgelig stærkt problematisk. For år tilbage havde man en vision om, at vi bare skulle leve af viden. Det har vist sig at være forkert. Jeg kan ikke sige præcis, hvornår vi kommer til at se den store fremgang, men nu arbejder vi systematisk på at vende strømmen, og det kommer også til at ske. Så længe jeg er minister, kommer jeg ikke til at stoppe med det,« siger hun.

Se det skræmmende kort: Erhvervsskolernes bastioner er faldet en efter en Mens erhvervslivet skriger på faglært arbejdskraft, er antallet af kommuner, der opfylder målsætningen om, at 25 pct. af folkeskolens elever skal vælge en erhvervsuddannelse, faldet fra 61 til nu 19. I Norddjurs er tendensen modsat.

I en enkelt kommune, Norddjurs, er tendensen modsat. Her har f.eks. Auning Skole succes med målrettet at arbejde med, at eleverne får øjnene op for mulighederne som faglært.

Både i Ringkøbing-Skjern og i resten af landet, får det store konsekvenser, hvis udviklingen ikke vendes. Uden flere faglærte må virksomheder lukke produktion, lyder det fra underdirektør Charlotte Rønhof, Dansk Industri.

Hun mener, at analysen viser, at man skal have en bevidsthed om problemet i alle kommuner og på alle skoler. Og at den bevidsthed måske mangler nogle steder.