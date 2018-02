Historisk få mistede livet i ulykker på jobbet sidste år

Sidste år døde 25 personer i forbindelse med dødsulykker på jobbet, viser en opgørelse, som netop er blevet offentliggjort af Arbejdstilsynet.

Det er det laveste antal siden 1979, hvor man begyndte at registrere arbejdsrelaterede ulykker.

»Det er dybt tragisk, hver eneste gang et menneske mister livet i en arbejdsulykke. Og selvom antallet af dødsulykker nu er faldet til 25, er det fortsat 25 dødsulykker for mange. Der er der slet ingen tvivl om,« udtaler beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Men jeg synes alligevel, der er grund til at glæde sig over, at historisk få mennesker i Danmark mister livet på arbejdet. Selvom tallet svinger lidt fra år til år, kan vi se, at udviklingen generelt går den rigtige vej. For kun 10 år siden var der over 60 arbejdsrelaterede dødsulykker om året, så der er faktisk tale om et markant fald.«

Fag uden ulykker: Men nu går skorstensfejeren alligevel på taget med sikkerhedsline Højesteret har slået fast, at skorstensfejere er i fare på stejle tage. Skorstensfejerne undrer sig: Vi kommer stort set aldrig til skade.

Ifølge opgørelsen er det særligt i landbruget, at man har formået at nedbringe antallet af dødsulykker.

»Landbruget er et af de farligste erhverv i Danmark at arbejde i, og derfor har vi i 2017 igangsat en særlig indsats for at nedbringe ulykker i branchen,« påpeger ministeren.

Landbruget er dog fortsat en af de brancher, hvor der sker flest dødsulykker. I 2016 skete der således 11 af den slags ulykker, hvorimod tallet sidste år endte på fem.