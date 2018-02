S truer kritisk nødhjælps-organisation med advokater

Folkekirkens Nødhjælp bliver truet med advokater af Socialdemokratiet.

Det sker, efter at organisationen torsdag lagde en video med stærkt kritiske kommentarer til partiets udlændingeudspil på Facebook.

I videoen bruger organisationen korte sekvenser fra en socialdemokratisk produceret youtube-video, hvor S-formand Mette Frederiksen fortæller om partiets nye udlændingeudspil.

Folkekirkens Nødhjælp har i deres film ladet Mette Frederiksens ord være sat op imod organisationens udlægning af teksten.

Folkekirkens Nødhjælp har i deres film ladet Mette Frederiksens ord være sat op imod organisationens udlægning af teksten.

»Vi slår videoen op klokken 12.15 og bliver inden for den første time flere gange kontaktet af folk fra Socialdemokratiet. Vi bliver bedt om at fjerne filmen, fordi de mener, at vi misbruger deres materiale,« siger konstitueret mediechef i Folkekirkens Nødhjælp, Lars Damgaard Nielsen, og fortsætter:

»Omkring klokken 14 får jeg en besked om, at de sender sagen til en advokat. Så fjerner vi videoen, for vi mener ikke, at penge, der skulle gå til verdens fattigste, skal gå til en retssag med Socialdemokratiet.«

Jyllands-Posten har set korrespondancen mellem de to parter. Her oplyser en ledende ansat i Socialdemokratiet, at en advokat vil blive sat på sagen.

Socialdemokratiet ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men henviser til en kommentar, som partiets EU-ordfører Peter Hummelgaard har skrevet på Folkekirkens Nødhjælps Facebookside.

Han mener, at Folkekirkens Nødhjælp manipulerer med partiets politik ved at oversætte Mette Frederiksens ord.

»Grunden til, at vi bad jer fjerne klippet, var, at I manipulerede vores video med påstande, der simpelthen ikke er rigtige,« skriver han.

S lavede lignende video

Netop modsatrettet oversættelse er ellers et fortællegreb, som også Socialdemokratiet har benyttet sig af som kommunikationsform.

I en lignende Facebook-video fra november 2016 byder partiets retsordfører, Trine Bramsen (S), velkommen til »Socialdemokratiets oversættelsesservice.«

Her præsenterer hun sammen med gruppenæstformand Dan Jørgensen (S) passager fra VLAK-regeringens regeringsgrundlag.

»Regeringen har et mål om en årlig basis realvækst i det offentlige forbrug på i udgangspunkt 0,3 pct.,« læser Dan Jørgensen op.

Et rødt banner og Trine Bramsen fortæller så seerne:

»Oversat: færre penge til hjemmehjælpere, færre penge til børnehavepædagoger. Færre penge til hele vores velfærdssystem, som i stedet skal gå til topskattelettelser.«

Ekspert: ikke et problem

Mediejurist ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Vibeke Borberg, vurderer ikke, at Folkekirkens Nødhjælp har brudt ophavsretten eller anden lovgivning med deres video:

»Jeg har ikke set videoen, men efter de oplysninger, jeg har fået om den, vil jeg umiddelbart vurdere, at domstolene ikke vil sanktionere Folkekirkens Nødhjælps brug af den. Hele idéen med at fremlægge et politisk udspil er jo at få en politisk og offentlig debat om det. Og det får Socialdemokratiet her.«

»Når det er noget, som Socialdemokratiet selv har produceret, er der ikke nogen tvivl om, at de har ophavsret til materialet. Men omvendt må vi gå ud fra, at når de har lagt det på deres Facebook-side, ønsker de at få det spredt mest muligt,« siger Vibeke Borberg og fortsætter:

»Der er ingen tvivl om, at man ville kunne citere fra videoen skriftligt. Nu bruger Folkekirkens Nødhjælp citat-retten ved at vise et videoklip, og det mener jeg godt, at man kan. Det må man tåle som politiker.«

S vil sende flygtninge til sikre lande i Nordafrika: Men ingen nordafrikanske lande optræder på officiel liste

Lars Damgaard Nielsen melder også hus forbi:

»Jeg tror heller ikke, at andre medier havde fået problemer, hvis de havde brugt klip fra deres film. Det er 2,6 sekunder fra en film lagt ud af et politisk parti, som gør det for at skabe omtale af deres eget udspil. Så det virker lidt, som om de ikke vil have omtale, hvis man forholder sig kritisk til det.«

»Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke også kan få lov til at deltage i debatten omkring det her, bare fordi vi ikke er positive,« tilføjer han.

Hvis andre lavede en film, hvor de oversatte jeres budskaber til det komplet modsatte, ville du så ikke også have den fjernet, så folk ikke kom i tvivl om, hvad I stod for?

»Vi har ikke vist det modsatte. Det er jo ikke noget, der ikke passer, af det vi siger.«

Organisationen fortæller i sin video, at Socialdemokratiet i sit nye udlændingeudspil finansierer et løft af bistanden til nærområderne på 3,5 mia. med penge fra den eksisterende ramme for ulandsbistand.

»Mette Frederiksen siger hun vil fordoble bistanden. I virkeligheden tager socialdemokratiet 3,5 mia. fra nogle af verdens fattigste lande. Og bruger dem i stedet i flygtningelejre, hvor der også er brug for hjælp. Mange projekter som giver folk håb om et liv i deres hjemland, vil ikke længere støttes,« skriver Folkekirkens Nødhjælp i videoen

»Vi prøver bare at vise, at der ikke er tale om et historisk løft til Afrika, når man bare flytter pengene rundt inden for den samme ramme,« siger Lars Damgaard Nielsen.