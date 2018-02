S vil sende flygtninge til sikre lande i Nordafrika: Men ingen nordafrikanske lande optræder på officiel liste

Socialdemokratiet har skudt valgkampen i gang med et stort udlændingeudspil, der helt skal afskære asylsøgere fra at komme ind i Danmark.

»Vi ønsker at stoppe for den spontane asylsøgning til Danmark, så vi også stopper rejsen hen over Middelhavet. Vi vil i stedet oprette modtagecentre i sikre tredjelande. Der vil man få sin asylsag behandlet,« lød det mandag fra S-formand Mette Frederiksen.

Adspurgt om de danske myndigheder skal vurdere, hvornår et tredjeland betragtes som sikkert, svarede hun ja. S-formanden afviste at udpege bestemte lande, men fremhævede Nordafrika.

Men intet land i den region regnes i dag som såkaldt sikkert tredjeland af de danske myndigheder. I øjeblikket er der kun to nationer på listen.

»For tiden anses USA og Canada for at være sikre tredjelande,« oplyser Udlændingeministeriet.

Det viser, at udspillet er uigennemtænkt, mener Morten Østergaard, politisk leder for De Radikale.

»Det er et forslag, der retter sig mod valgkampen og ikke virkeligheden. Derfor bliver det aldrig nogen regerings politik,« siger han.

Sikre tredjelande er et begreb, der dækker over lande uden for EU, hvor udlændinge kan sendes til uden at risikere »umenneskelig eller nedværdigende behandling«. Det kræver bl.a., at landet har skrevet under på FN’s flygtningekonvention og i praksis efterlever den.

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) svarer, at partiet mener noget andet end den officielle definition på sikre tredjelande, der bl.a. er defineret ved, at borgere ikke udsættes for tortur og er sikret en forsvarlig sagsbehandling som asylsøger.

»Sikre tredjelande er et asylretligt begreb. Det, som vi garanterer, er, at sådan et modtagecenter vil skulle foretage asylbehandlingen efter danske standarder og regler. Enten af danske ansatte eller lokalt ansatte, som monitoreres af danske myndigheder,« siger han.