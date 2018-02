Læger uden tavshedspligt: »Tankevækkende at se, hvor mange der faktisk oplever upassende, ubehagelig og grænseoverskridende opførsel«

»Kvinder over hele Danmark udsættes for sexisme og sexchikane i forbindelse med deres arbejde. Lægefaget er ikke nogen undtagelse.«

Under den overskrift har en flok danske læger og medicinstuderende sat sig for at indsamle anonyme historier om krænkende tilnærmelser, sexisme og chikane i det danske sundhedsvæsen. Det sker på Facebook og på kampagnesiden "Uden Tavshedspligt".

»Der er et problem, og det er tankevækkende at se, hvor mange der faktisk oplever upassende, ubehagelig og grænseoverskridende opførsel,« siger projektets talsperson, Frederikke Madsen, der er medicinstuderende, til DR.

Hun håber, at offentliggørelsen af oplevelserne kan have en præventiv effekt i branchen, hvor der ikke er lavet tilgængelige undersøgelser af udbredelsen af chikane og krænkelser kollegaer imellem.

Foreningen Yngre Læger, der heller ikke har planer om sådan en undersøgelse, tager godt imod initiativet.

Ifølge formanden, Camilla Noelle Rathcke, får foreningen dog højst en håndfuld henvendelser om sådanne sager året, og hun har ikke indtryk af, at det er stort problem i branchen, forklarer hun til DR.

Det er det imidlertid i Norge og Sverige, må man forstå, hvis man følger med i overskrifterne her. Navnlig i Sverige blev 2017 året, hvor ofre for chikane og krænkelser sagde stop i den verdensomspændende #metoo-kampagnes navn.

Det gjaldt ikke mindst lægerne, der på en novemberdag lancerede en svensk pendant til den nye danske kampagne i form af opråbet #utantystnadsplikt med over 10.000 kvindelige læger som afsendere. I Norge har mindst 3.600 læger og medicinstuderende stået bag den norske søsterkampagne #utenaushetsplikt.

Herhjemme har #metoo-bevægelsen indtil videre fået det mest markante efterspil i film- og teaterbranchen, hvor over 1.000 mandlige og kvindelige skuespillere, instruktører og forfattere i januar underskrev og offentliggjorde et manifest, der kræver et opgør med sexisme, krænkelser og overgreb i branchen - inspireret af den amerikanske "Time's Up"-kampagne.