Efter en lang periode uden alvorlige problemer med materiellet blev DSB fredag ramt af problemer med revner i akslerne på selskabets ME-lokomotiver, der transporterer titusindvis af passagerer rundt i store dobbeltdækkervogne på hele Sjælland og til Lolland-Falster.

Samtlige 33 ME-lokomotiver er derfor kørt på værksted, mens man undersøger, hvor slemt problemet med de revnede aksler er. Samtidig har man hentet så mange som muligt af de skandaleramte og problemfyldte IC4-tog ud på skinnerne for at hjælpe pendlerne på Sjælland. Desuden valgte DSB mandag at aflyse tre pendlerlyntog fra København mod Jylland og Fyn for i stedet at bruge disse IC4-tog til pendlerne på Sjælland.

Det er primært IC3-tog, der er indsat i togtrafikken mellem Jylland og København, mens IC4-tog bruges som ekstra pendlertog.

Men selv de mange ekstra IC4-tog var mandag ikke nok til at undgå, at tusindvis af togpassagerer blev sendt over i busser, de såkaldte togbusser, oplyser informationschef Tony Bispeskov fra DSB.

Jyske tog skal hjælpe

»Når vi har en situation med 33 lokomotiver, der ikke kører, så mangler vi 9.000 siddepladser i vores tog, som vi skal prøve at hente ind på anden vis,« forklarer Tony Bispeskov, der samtidig fortæller, hvorfor det var nødvendigt også at inddrage nogle af de tog, der kører pendlere frem og tilbage mellem landsdelene for at forsøge at skaffe de nødvendige pladser.

»Vi forsøger at sprede konsekvenserne så meget som muligt og har derfor ikke kun aflyst tog på Sjælland. Mandag valgte vi at aflyse tre pendlerlyntog til Jylland og Fyn, ligesom vi har aflyst to tog fra Jylland og Fyn mod København tirsdag morgen.«

DSB kan ikke oplyse, hvor stor en andel af togtrafikken der er ramt, men man regner med tirsdag at have et overblik over, hvor længe pendlerne enten skal stå op i overfyldte tog, tage busser til og fra arbejde eller finde helt andre transportformer for at komme frem og tilbage.

Havde det ikke været for de udskældte IC4-tog, havde situationen formentlig været langt værre. IC4-togene har de seneste måneder klaret sig bedre end tidligere, og de 40 togsæt, der lige nu er på skinnerne, tilbagelægger hver eneste måned sammenlagt knap 600.000 km, ligesom hvert enkelt tog langsomt, men sikkert, er blevet bedre til at komme til tiden og til ikke at bryde sammen i utide.

I december 2016 opgav man officielt at basere fremtidens togdrift i Danmark på IC4-toget og er derfor lige nu i fuld gang med gøre klar til indkøb af 200 helt nye eltog.