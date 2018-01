Facebook erkender fejl efter karantæne til dansk journalist

»I’m back!«

Sådan lyder det mandag fra Abdel Aziz Mahmoud, der bl.a. er forfatter, journalist og radiovært, i et Facebook-opslag.

Hans profil på det sociale medie blev ellers angiveligt idømt tre dages karantæne søndag. Det skyldtes, at han et par dage forinden havde skrevet et opslag om hykleri og dobbeltmoral i debatten om islam og flygtninge.

Pointen med opslaget var, at man ifølge Abdel Aziz Mahmoud ikke kan generalisere ud fra enkelteksempler, hvad enten det gælder arabere eller danskere.

Opslaget blev delt hundredvis af gange, før Facebook altså fjernede opslaget og gav journalisten karantæne. Ifølge Abdel Aziz Mahmoud havde opslaget medført mange positive kommentarer.

Der var dog også adskillige personer, som sendte ham hadefulde beskeder og angiveligt anmeldte opslaget, forlyder det.

»En hær af racister har bunke-anmeldt denne opdatering, som jeg skrev på FB. Af en eller anden obskur årsag har Facebook ladet sig presse og nu givet mig karantæne,« lød det søndag fra Abdel Aziz Mahmoud på Twitter.

En hær af racister har bunke-anmeldt denne opdatering, som jeg skrev på FB.

Af en eller anden obskur årsag har @facebook ladet sig presse og nu givet mig karantæne.



De er effektfulde, når de går sammen - de der racister. pic.twitter.com/EMhdpUan6B— Abdel Aziz Mahmoud (@AbdelsTweet) 28. januar 2018

Mandag har Facebook efter kritik bl.a. på Twitter genåbnet Abdel Aziz Mahmouds profil og forklaret, at en medarbejder ved »en fejl« slettede journalistens opslag.

Opslaget blev altså ikke fjernet pga. masseanmeldelserne, lyder det.

»Vi fjerner kun indhold, der overskrider vores retningslinjer, uanset antallet af anmeldelser,« har Facebook forklaret i en e-mail til Ekstra Bladet.

Abdel Aziz Mahmoud er for tiden vært på P1-programmet "Shitstorm", som handler om debatkulturen på sociale medier.