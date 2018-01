Efter sønderlemmende kritik: Hospitalschef er fyret efter fusk og ulovlig udbud i sag om milliardbyggeri

Skandalesagen om ulovlig favorisering og udbudssnyd på Bispebjerg Hospital har nu ført til, at hospitalets projektdirektør og vicedirektør, Claes Brylle Hallqvist, er blevet afskediget.

Beslutningen er truffet af Region Hovedstadens forretningsudvalg og kommer som en konsekvens af den sønderlemmende kritik, som Klagenævnet for Udbud har rejst af processen, hvor man skulle vælge mellem tre konsortier, der kæmpede om at vinde opgaven med at tegne det nye akuthus på Bispebjerg Hospital til 1,6 mia. kr. Klagenævnet konkluderede, at der blev snydt på vægten, da opgaven blev givet til et konsortium med firmaet KHR Arkitekter i spidsen.

Samtidig har regionens forretningsudvalg nu bestemt, at hele udbudsprocessen skal kulegraves af et eksternt advokatfirma.

Sagen har en ekstraordinær karakter, og de alvorlige fejl skal selvfølgelig have konsekvenser for de implicerede. Martin Geertsen, regionsrådsmedlem for Venstre Sagen har en ekstraordinær karakter, og de alvorlige fejl skal selvfølgelig have konsekvenser for de implicerede.

»Det er den meget alvorlige klagenævnskritik, der gør, at projektdirektøren er blevet afskediget. Sagen har en ekstraordinær karakter, og de alvorlige fejl skal selvfølgelig have konsekvenser for de implicerede,« siger regionsrådsmedlem Martin Geertsen (V), som også er medlem af regionens forretningsudvalg.

Han forklarer den eksterne advokatundersøgelse med, at en offentlig myndighed, der begår så alvorlige fejl, ikke bør undersøge sig selv.

»Vi ønsker at komme til bunds og undersøge, hvem der vidste hvad og hvornår, og om der er andre, som har gjort noget, de ikke skulle have gjort. Vi har ikke grund til at tro det, men vi vil være 100 pct. sikre. Der må ikke være ubesvarede spørgsmål i så alvorlig en sag,« siger Martin Geertsen.

Også formanden for byggeriets politiske følgegruppe, Lars Gaardhøj (S), er tilfreds med konsekvensen.

Meget ulykkelig sag

»Det er en meget ulykkelig og alvorlig sag. Der er begået fejl i processen. Det falder i sidste ende tilbage på Claes Brylle Hallqvist som ansvarlig for organisationen,« siger Lars Gaardhøj.

Sagen kort Jyllands-Posten afdækkede i 2016, hvordan ansatte på Bispebjerg Hospital og eksterne rådgivere havde advaret hospitalsdirektør Janne Elsborg Larsen om aftalt spil og snyd i forbindelse med et udbud om at tegne et nyt akuthus til 1,6 mia. kr.

Den 9. november 2017 fastslog Klagenævnet for Udbud, at Bispebjerg Hospital brød udbudsreglerne.

Klagesagen var anlagt af de to tabende konsortier. Et af dem – C. F. Møller med underrådgiverne Terroir ApS, Alectia A/ S og Søren Jensen A/ S – har nu forhøjet sit erstatningskrav fra 2,9 mio. kr. til 67,4 mio. kr.

Den nu fyrede projektdirektør blev i midten af november fritaget for tjeneste og hjemsendt som en direkte følge af afgørelsen i Klagenævnet for Udbud den 9. november. I den historisk hårde afgørelse fastslog klagenævnet, at Bispebjerg Hospital snød på vægten og ulovligt favoriserede et arkitektkonsortium på bekostning af to andre konkurrenter. Klagenævnet rettede en særlig hård kritik af Claes Brylle Hallqvist for at have handlet »åbenbart usagligt« og i strid med udbudsreglerne ved bl.a. at presse bygherrerådgiverne til at ændre karaktergivningen, så et konsortium med KHR Arkitekter i spidsen rykkede fra sidste- til førstepladsen og dermed vandt opgaven.

Klagenævnet kaldte forløbet »særdeles påfaldende« og fastslog, at Claes Brylle Hallqvist og nu tidligere byggechef Vagn Risby Mortensen førte an i ulovlighederne. Klagenævnet fastslog også, at der i strid med reglerne blev lækket fortrolige oplysninger til det arkitektfirma, som endte med at vinde opgaven.

Hospitalets ledelse havde mulighed for at gribe ind, men handlede ikke på de advarsler, som daværende hospitalsdirektør Janne Elsborg Larsen fik fra Berith Mavromatis, der var ansat som konkurrencesekretær, og som skulle sikre, at alt foregik efter reglerne.

»Desværre lader det til, at der fortsat videregives informationer til teamet (KHR, red.), og at der er et stærkt og udtalt ønske fra Claes og Vagns side om, at det ER KHR, der skal vinde uanset hvad bygherrerådgiverne måtte vurdere. Det virker, som om alle kneb tages i anvendelse,« skrev Berith Mavromatis i et syv sider langt notat til hospitalsdirektøren den 14. juni 2015.

Den nu tidligere hospitalsdirektør mente ikke, der var beviser for snyd og urent trav og lod Claes Brylle Hallqvist fortsætte i den centrale stilling som chef for byggeorganisationen.

Jyllands-Posten afdækkede i 2016 forløbet på baggrund af interne mails og dokumenter, og det er disse oplysninger, som klagenævnet lagde til grund for den alvorlige kritik. Vagn Risby Mortensen er i dag ansat uden for regionen, mens Janne Elsborg Larsen er ansat som vicedirektør på Hvidovre og Amager Hospital.

Kvinden, der opdagede Bispebjerg-snyderiet: »Der må være et eller andet motiv. Men jeg kan ikke se, hvad det er« To et halvt år efter at hun forfattede et uhyre centralt notat, undrer Berith Mavromatis sig stadig over, at hendes chef ikke reagerede på hendes advarsler.

Taberne af arkitektkonkurrencen klagede til Klagenævnet for Udbud. Et konsortium med arkitektfirmaet C.F. Møller i spidsen kræver som følge af afgørelsen nu en erstatning på 67,4 mio. kr. af Region Hovedstaden med den begrundelse, at konsortiet ville have vundet opgaven, hvis ikke hospitalet havde snydt med udbuddet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen eller Claes Brylle Hallqvist.