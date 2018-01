Nye problemer for Hjort: Piloter undsiger forsvarsministeren i sagen om de nye F-35-kampfly

De danske jagerpiloter, som er en helt afgørende brik i regnestykket bag købet af 27 nye kampfly, undsiger nu centrale forklaringer, som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) den 7. december gav på et F-35-samråd i Folketinget.

Nye kampfly Milliardindkøb V, S, DF, LA og R indgik den 9. juni 2016 en aftale om at købe 27 F-35 Joint Strike Fighter-kampfly, der skal erstatte de gamle F1-6-fly.

Den 14. december 2017 godkendte Folketingets Finansudvalg et aktstykke, der endeligt beseglede milliardindkøbet.

Prisen for de nye fly fra amerikanske Lockheed Martin er i alt 66,1 mia. kr. i flyenes 30-årige levetid.

De første fire fly leveres i 2021 på en træningsbase i USA. I 2022 leveres de første fire fly i Danmark. Frem mod 2026 leveres de resterende 23 fly drypvis.

I 2024 flyver F-16-flyene sidste gang. Danmark kan i perioden 2022-2024 ikke medvirke i internationale flymissioner.

Her udtalte forsvarsministeren, at forhandlingerne om piloternes fremtidige arbejdsforhold var »i en god gænge med HOD«. Men ifølge Niels Tønning, formand for piloternes fagforening, HOD, havde piloterne på det tidspunkt »aldrig« været inddraget i forhandlinger med Forsvarsministeriet om F-35-programmet.

Drastiske ændringer af piloternes arbejdstid er helt afgørende for, at de 27 fly kan løse de opgaver, som regeringen har lovet Folketinget. Af samme grund kalder Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, det »absurd«, at regeringen har forklaret, at der var fremdrift i de vigtige forhandlinger, når de ifølge HOD slet ikke var gået i gang.

»Det ligner et mønster, at hver gang der er noget kritisk om flykøbet, får vi ikke sandheden at vide,« siger Flyvholm, der føler sig misinformeret og nu vil kalde ministeren i samråd. Hun henviser til, at regeringen forud for købet også tilbageholdt en kritisk støjrapport om F-35-flyets massive støjgener over for Folketinget.

SF’s Holger K. Nielsen kalder sagen »langt ude«.

De Konservatives forsvarsordfører, Rasmus Jarlov, ønsker ikke at forholde sig til, hvorvidt ministeren har misinformeret. Men han understreger, at oplysningerne blot viser det, som partiet hele tiden har sagt, at regeringens regnestykke ikke holder.

»Jeg mener stadig ikke, at det er realistisk. Det sagde vi for halvandet år siden, og det mener vi stadig. Og jo mere vi får at vide, jo mere bliver vi bekræftet i det,« siger han og tilføjer, at det er helt afgørende, at piloterne kommer frivilligt med i aftalen.

Forsvarsministeren afviser at have misinformeret.

»Der er ikke afgivet forkerte oplysninger til Folketinget i det svar, jeg gav til Folketinget på samrådet den 7. december 2017,« siger Hjort.

Hjort i nyt uvejr: 1.000 mangler på fly, som tvinger piloter på overarbejde Politikere føler sig misinformeret om ny bombe under kampfly-program.

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger er det usikkert, om piloterne overhovedet vil gå med til aftalen. Ifølge HOD blev forhandlingerne først indledt i denne uge – halvanden måned efter samrådet.