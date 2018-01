Indbyrdes vold, hvor både kvinden og manden udøver vold, er den mest udbredte voldsform i parforhold. Men faktisk tyder det på, at kvinder her oftere er voldelige mod mændene end omvendt.

Det viser en ny rapport fra organisationen Dialog mod Vold og Syddansk Universitet, skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Rapporten slår dog fast, at mænd påfører kvinder størst fysisk og psykisk skade ved udøvelsen af vold.

Mai Mercado og Karen Ellemann: Ny enhed skal hjælpe både mænd og kvinder berørt af vold i familien

»Rapporten er med til at nuancere billedet af voldelige parforhold. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at vold kan have mange former og mønstre, og at både kvinder og mænd kan være udsat for vold, hvis vi skal vold til livs,« lyder det fra ligestillingsminister Karen Ellemann (V).

Unge kvinders fysiske aggressioner i form af lussinger og spark er mere accepteret blandt befolkningen, da det sjældent anses som vold på samme niveau, som når mænd slår, konkluderer rapporten.

Minister: Kærestevold blandt unge er meget omfattende

Det er dog den psykiske kærestevold, som de unge oplever mest af i Danmark. Ifølge rapporten har fire ud af ti unge været udsat for den slags i et forhold.

Ligestillingsministeren kalder det en alarmerende og usund tendens.

»Har man vold med i et kæresteforhold som ung, så er der større risiko for, at volden flytter med ind i voksenlivet. Derfor er det så vigtigt at tale om vold, respekt og grænser med de unge,« siger Karen Ellemann.