Danmarks første gravplads i privat skov indviet: »Det er det, folk vil i dag«

Fremover er det muligt at blive stedt til hvile på en gravplads i en privat skov.

Det sker efter, at en sådan gravplads mandag formiddag blev indviet i skovområdet ved Stensballegård i Horsens, skriver DR.

Ifølge godsejeren grev Henrik Ahlefeldt-Laurvig, som har taget initiativ til begravelsespladsen, har der været efterspørgsel efter netop sådan en plads.

»Vi lægger jord til, fordi vi har fundet ud af, at der er et behov for, at folk bliver begravet i en skov som noget anderledes. Det er det, folk vil i dag. Vi tror på, at der er en fornuftig interesse for det. Det er det, vi fornemmer,« siger han til DR.

Favrskov bør have en skovbegravelsesplads

Et gravsted i skovområdet ved Stensballegård koster 5.900 kr. for 10 år - med mulighed for forlængelse.

Den første person, der vil blive begravet i området, er ifølge DR en kvinde, som døde i efteråret.

Den afdøde kvindes datter oplyser til mediet, at moderen ikke havde noget forhold til religion eller kirke, men at netop skovområdet havde en særlig betydning for hende.

Derfor har kvindens familie valgt at erstatte hendes midlertidige urnegrav med en bisættelse på skovbegravelsespladsen i Horsens.

Det er Horsens Kommune, som får det overordnede ansvar og tilsyn med begravelsespladsen.