Nok er sagen om to anklagere, der er mistænkt for at have instrueret politiagenter i, hvordan de skulle vidne i landsretten i en historisk stor sag om hashhandel på Christiania, alvorlig. »Den har rystet min barnetro«, som Eva Smith, professor emerita i strafferet og ekspert i straffeproces ved Københavns Universitet, udtrykker det.

Der er efter min bedste overbevisning ikke grund til tro, at anklagere generelt instruerer efterforskere. Henning Bang Fuglsang, lektor i straffeproces ved Syddansk Universitet Der er efter min bedste overbevisning ikke grund til tro, at anklagere generelt instruerer efterforskere.

Men den er ikke nok til helt at adskille politiet og anklagemyndigheden, der i dag hører under Justitsministeriet, i to forskellige ministerier for at undgå for tætte bånd mellem anklagere og potentielle politividner, som forsvarsadvokater i sagen har argumenteret for. Det mener Eva Smith og Henning Bang Fuglsang, lektor i straffeproces på Syddansk Universitet.

»Det er gået galt i denne sag, men i almindelighed mener jeg, at det er sundt, at politi og anklagemyndighed kender hinanden godt og udveksler tanker. Det medvirker til, at dansk politi ved mere end politiet i mange andre lande om den sigtedes rettigheder. Vi har jo slet ikke de samme skandaler som andre lande med plantede beviser osv.,« siger Eva Smith.

Onsdag kunne DR i dokumentaren ”De Perfekte Vidner” vise fortrolige dokumenter fra den såkaldte anklagersag, hvor Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) i december færdiggjorde sin redegørelse. Redegørelsen ligger nu hos Statsadvokaten i Viborg, som skal tage stilling til, om der skal rejses tiltale for tjenestemisbrug og pligtforsømmelse imod de to anklagere.

Sigtede anklagere I oktober 2016 blev en større hashsag i Østre Landsret afbrudt. Sagens anklager var blevet sendt hjem, fordi hun angiveligt havde instrueret politiagenter, som skulle vidne i sagen, i, hvad de skulle sige. Det blev en sag for Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som i sommeren 2017 valgte at sigte endnu en anklager i sagen.

Sagen har indtil nu været under efterforskning hos DUP, som netop har sendt sagen til Rigsadvokaten, hvis opgave er at vurdere, om der skal rejses tiltale. Begge anklagere nægter sig skyldige.

Siden de to anklagere blev sigtet, har flere forsvarsadvokater og politikere kritiseret, at anklagere og politiets efterforskere arbejder tæt sammen og ofte har arbejdsplads under samme tag. I flere andre lande, herunder Sverige og Frankrig, er anklagemyndighed og politi langt mere adskilt.

I DR-dokumentaren kom det bl.a. frem, at tre politiagenter, der var kronvidner i sagen, fra anklageren modtog skemaer med oplysninger, de kunne bruge i deres vidneforklaringer, og at anklageren indbød til at udpege en bestemt tiltalt på et overvågningsfoto, hvilket efterfølgende skete. I retten afviste alle tre agenter alligevel at have kommunikeret med anklageren om forklaringer forud for, at de skulle vidne.

Agenter blev afhørt

I en fortrolig afhøringsrapport forklarede anklageren ifølge DR, at hun ikke mente at have gjort noget galt, at der havde været kontakt »”tusindvis” af gange«, og at »det var sådan, man gjorde i byretssagerne«. Forsvarsadvokat Jan Schneider, som repræsenterer en af de tiltalte i hashsagen, har i Jyllands-Posten udtalt, at »anklagere og politifolk er alt for gode venner, og at det giver alt for gode muligheder for at snyde på vægtskålen«. Henning Bang Fuglsang er anderledes rolig.

»Der er efter min bedste overbevisning ikke grund til tro, at anklagere generelt instruerer efterforskere. Det her er en usædvanlig sag, men på den baggrund at lave store reorganiseringer af et system, der i det store hele har fungeret udmærket i årtier, skal man nok være tilbageholdende med,« siger han og advarer imod øget bureaukrati ved en adskillelse.

Ikke desto mindre er to anklagere nu sigtet, en række andre anklagere var ifølge DR-dokumentaren også involveret i at rundsende materiale til vidnerne, og tre agenter beskyldes for at have sagt usandt om kommunikationen i retten. Da DUP færdiggjorde sin redegørelse, nævnte den blot, at to anklagere er sigtet. Det er ulovligt at afgive falsk vidneforklaring, men der fremgik ingen oplysninger om eventuelle konsekvenser for de tre agenter.

Ifølge advokat Bjørn Elmquist, som repræsenterer en af de tiltalte i hashsagen og har set afhøringsrapporterne, er også agenterne blevet afhørt af DUP »med en sigtets rettigheder«. Om de er blevet sigtet for falsk vidneforklaring har ikke været muligt at få oplyst hos DUP.

Men for Elmquist er det også af sekundær betydning.

»Uanset om de har begået noget strafbart eller ej, har min klient og de andre efter min mening ikke fået en retfærdig rettergang. Vidner kan godt være blevet påvirket, uden at det er sket i et strafbart omfang. Min påstand vil være, at sagen skal begynde forfra i byretten, for påvirkningen ser ud til at have fundet sted allerede der. Disse tre politividner spillede en helt central rolle i byrettens afgørelse,« siger han.

Får Bjørn Elmquist sin vilje, vil det være en markant udvikling, konstaterer Eva Smith.

»Det er en kæmpestor sag. Jeg kan ikke huske, at det tidligere er sket,« siger hun, men vil ikke forholde sig til sandsynligheden for, at Pusher Street-sagerne må gå om.

Ankesagen om hashhandel er sat i bero, mens sagen mod anklagerne bliver behandlet.