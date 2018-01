Flere unge søger hjælp mod social kontrol: »Jeg tror desværre, at vi kun har set toppen af isbjerget«

Tvang, vold eller trusler fra deres egne familier. Unge henvender sig i stigende grad til landets krisecentre, rådgivningstilbud og politiet, fordi de er udsat for social kontrol eller er havnet i en konflikt med forældrene.

Inden for de seneste 10 år har der således været en stigning i personer mellem 16 og 30 år, som har kontaktet Red-Safehouse, der driver to skjulte opholdssteder for unge på flugt fra såkaldte æresrelaterede konflikter.

Antallet af henvendelser er steget fra 88 i 2008 til 307 i 2017. Det resulterede i, at der i løbet af sidste år var 166 beboere tilknyttet Red-Safehouse, hvilket er det højeste antal nogensinde.

»Jeg tror desværre, at vi kun har set toppen af isbjerget, hvilket bl.a. kan skyldes skam, skyld og frygt hos de unge,« siger Anita Johnson, direktør hos Red-Safehouse.

Også rådgivningstilbuddet Etnisk Ung oplever, at der har været en stigning af unge, oftest med muslimsk baggrund, som har henvendt sig. Fra 397 i 2008 til 1.258 i 2017.

Ifølge Susanne Willaume Fabricius, projektleder hos Etnisk Ung, er det stigende antal henvendelser ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der i dag er flere unge, som er udsat for f.eks. social kontrol end førhen.

»Det er snarere et udtryk for, at der er flere unge, som i dag tør bede om hjælp, og som ved, hvor de kan søge den,« siger hun.

Siden 2006 har Rigspolitiet registreret anmeldelser og sager vedrørende de såkaldte æresrelaterede konflikter og forbrydelser fra landets politikredse. De seneste tal viser, at der i 2016 blev registreret 156 anmeldelser og sager, hvilket er det højeste antal i syv år.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mener, at de mange henvendelser vidner om »alvorlige problemer«.

»Jeg er stærkt optaget af at få gjort op med den sociale kontrol, vi ser i mange indvandrerfamilier,« siger hun.