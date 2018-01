Mens borgere er rasende over, at landets kommuner bruger oplysninger fra sociale medier i sager om sociale klienter, bliver kommunerne stadig mere effektive i arbejdet med at inddrage borgernes ydelser.

Det viser en ny rapport om social snyd, som kommunernes forening, KL, har lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, hvor 88 kommuner har svaret.

Grundlaget for at starte kontrolsager kan godt nok være tyndt. Somme tider kaster de snøren meget langt ud. Det kan være meget svært for borgerne at gebærde sig i det her og vide, hvad de må og ikke må. Nina von Hielmcrone, ekstern lektor i socialret ved Aalborg Universitet Grundlaget for at starte kontrolsager kan godt nok være tyndt. Somme tider kaster de snøren meget langt ud. Det kan være meget svært for borgerne at gebærde sig i det her og vide, hvad de må og ikke må.

I første halvår af 2017 blev 11.893 mistænkelige sager om alt fra proformaskilsmisser til kontanthjælpsmodtager med sort sidebeskæftigelse undersøgt, og 2.951 af dem medførte krav om tilbagebetaling af sociale ydelser eller stop for fremtidige udbetalinger.

I alt blev der krævet tilbagebetaling for 35 mio. kr., mens værdien af standsede ydelser for en 12 måneders periode bliver opgjort til 150 mio. kr.

KL forventer, at 2017 med en pæn margin overgår 2016, hvor 20.344 sager blev undersøgt med en samlet økonomisk effekt på 312 mio. kr.

Ond tro eller ej?

Udviklingen glæder Thomas Kastrup-Larsen (S), borgmester i Aalborg Kommune og formand for KL’s erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg. Han ser den voksende økonomiske effekt af kontrolarbejdet som tegn på, at kommunernes indsats mod social snyd virker, og varsler et tættere samarbejde med bl.a. Skat og politiet i fremtiden for at afsløre flere store sager.

Fakta Inddragelse af sociale ydelser Forventninger til 2017*

Antal kontrollerede sager: 23.786

Sager med økonomiske konsekvenser for borgeren: 5.902

Tilbagebetalingskrav: 70 mio. kr.

Fremtidige besparelser: 301 mio. kr.

Samlet økonomisk effekt: 371 mio. kr.

Resultat i 2016

Antal kontrollerede sager: 20.344

Sager med økonomiske konsekvenser for borgeren: 5.625

Tilbagebetalingskrav: 64 mio. kr.

Fremtidige besparelser: 247 mio. kr.

Samlet økonomisk effekt: 312 mio. kr.

*KL’s fremskrivning er baseret på indsamlede tal fra første halvår af 2017

Kilde: KL

Nina von Hielmcrone, ekstern lektor i socialret ved Aalborg Universitet, er mere forbeholden.

»Selvfølgelig er det vigtigt, at folk ikke får ydelser, de ikke er berettiget til. Men det er også vigtigt at sikre, at folk ikke bliver frataget ydelser, de faktisk har ret til, og ikke bliver krævet tilbagebetaling, medmindre de faktisk er i ond tro,« siger hun.

Som beskrevet i Jyllands-Posten fredag, har en aktuel sag om Joan Hansen fra Vordingborg sat sindene i kog i bl.a. Facebook-gruppen Jobcentrets ofre, efter at kommunen har overvåget hendes aktivitet på Facebook og bl.a. brugt salgsannoncer på det sociale medie som begrundelse for at ville stoppe udbetalingen af hendes ressourceforløbsydelse, svarende til kontanthjælp.

I fagforeningen 3F kaldes kommunernes kontrolindsats for ude af proportion, og Nina von Hielmcrone finder også nogle af kontrolgruppernes metoder problematiske:

»Grundlaget for at starte kontrolsager kan godt nok være tyndt. Somme tider kaster de snøren meget langt ud. Det kan være meget svært for borgerne at gebærde sig i det her og vide, hvad de må og ikke må.«

Annie Bekke Kjær, kontorchef i KL, understreger, at »det, det handler om for kommunerne, er at sikre, at borgeren får de korrekte ydelser«.

»Det skulle nødigt føre til, at ydelser standses på et forkert grundlag. Det er vigtigt for kommunerne at stoppe ydelser, der udbetales, uden at borgeren længere er berettiget til dem, for de fører til, at borgeren får en kedelig restance til kommunen, og det søger kommunerne at undgå,« siger hun.

Annie Bekke Kjær afviser, at kommunerne kradser flere penge ind ved at gå hårdere til værks over for borgerne end hidtil. En del af forklaringen på, at kommunernes kontrolarbejde bliver mere effektivt, tilskrives i stedet samkøringen af forskellige offentlige registre.

Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark bidrager til samarbejdet med automatiske advarsler, når forskellige mistænkelige mønstre viser sig. Det kan eksempelvis være om proformaskilsmisser, hvor manden flytter sin folkeregisteradresse til et familiemedlem til ekskonen eller et såkaldt fædrehotel, hvor mange mænd på papiret bor sammen i en lille lejlighed.

Langtidssyg blev overvåget på Facebook: En skjorte, en taske og fire lysestager fik Joan i fedtefadet Det er lovligt, når kommuner overvåger borgere med sociale ydelser på de sociale medier. Men nu er det gået over gevind, mener 3F og en række borgere.

I sådanne tilfælde vil en advarsel om mistænkelige forhold komme op, og den enkelte kommune kan så undersøge sagen, hvor en borger bl.a. via en kunstigt lav indkomst kan få uberettiget boligstøtte eller økonomisk friplads i daginstitutionen. Ca. hver fjerde sag, som kommunerne undersøger, udspringer nu fra Den Fælles Dataenhed.