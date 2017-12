Mandlig præst: »Jeg kan ikke stå og være med til at give kvinder et embede«

Otte pct. af de mandlige folkekirkepræster er modstandere af kvindelige præster.

Det viser en rundspørge blandt 431 mandlige præster, som TV 2 Nyhederne har foretaget.

En af dem, som ikke mener, at kvinder skal være præster, er sognepræst i Kristkirken i Kolding, Per Damgaard Pedersen.

»Jeg kan ikke stå og være med til at give kvinder et embede og sådan overdrage det. Det passer simpelthen ikke med hele kirkens historie,« forklarer han til TV 2.

Video: Kvinder overtager kirken - og det er skidt

Sognepræstens modstand handler ikke blot om kirkelige traditioner, men bunder også i, at han mener, at ligestillingen ved at tage overhånd.

Det er knap 70 år siden, at de første kvinder blev indsat som præster. Det skete da Johanne Andersen, Ruth Vermehren og Edith Brenneche Petersen blev ordineret i 1948.

Siden da er kvinder blevet en fast del af Folkekirken, og i dag er antallet af kvindelige og mandlige præster stort set ligeligt fordelt.

I 9 ud af de seneste 10 år har der desuden været et overtal af kvinder på pastoralseminarierne, der uddanner præsterne til den danske folkekirke.

Døren til Guds hus står mere åben Flere præster vier homoseksuelle Opløftende, kalder kirkeminister Mette Bock (LA) udviklingen.

Kirkeminister Mette Bock (LA) anerkender retten til at mene, at kvinder ikke bør være præster.

»Jeg har altid vidst, at der var præster med det her mærkelige standpunkt, dem skal der også være plads til i den danske folkekirke, og jeg glæder mig over, at langt, langt hovedparten af de danske folkekirkepræster selvfølgelig synes, det er godt at have kollegaer, uanset om det er mænd eller kvinder,« siger hun til TV 2.